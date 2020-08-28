İstanbul Barosu'nda Ebru Timtik posteri tartışmaları

Ölüm orucunda yaşamını yitiren avukat Ebru Timtik'in posterinin İstanbul Barosu binasına asılmasına ilişkin tartışmalar devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Ebru Timtik'in fotoğrafının bulunduğu posterin İstanbul Barosu binasına asılmasına tepki gösterdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Gaziantep Nizip İlçesi 7’inci Olağan Kongresi'nde konuşan Gül, "Baro çatısının asla bir illegal yapının, terör örgütlerinin marjinal yapılarının propaganda merkezi olması ve arka bahçesi olması kabul edilemez" şeklinde konuştu. "Barolar bir hukuk kurumudur, barolar içinde tek ideolojinin adalet ve hukuk olması gerekir" diyen Gül, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Onurlu savunma cübbesini giyen avukatlar, yargının bir parçasıdır. Bunu ifa ederken başta onurlu avukatlık cübbesini giymiş, hak ve adalet görevlisi avukat arkadaşlarımızın bu anlamda hukuk dışı bir tutumu kabul etmeyeceğine inanıyorum."

Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Cuma günü İstanbul Barosu binasına Ebru Timtik'in fotoğrafının asılmasına tepki göstererek,"DHKP-C terör örgütü mensuplarının fotoğrafını bugün İstanbul Barosuna asanların bu milletin değerleriyle hiçbir ilgisi yoktur. İstanbul Barosuna da yöneticilerine de yazıklar olsun" demişti. Soylu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda da, "Yazıklar olsun! Bu, avukatlık mesleğine ihanettir Barolar, terör örgütlerinin arka bahçesi olamaz. Bu konuyla ilgili şahsım adına ben de savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum" ifadesini kullanmıştı.

Soylu ayrıca "Emniyet mensubu arkadaşlarımız derhal o fotoğrafı oradan kaldırdılar ama bu milletin vicdanı ile oynamasınlar artık" demişti.

Avukat Ebru Timtik Perşembe gecesi yaşamını yitirdi

İstanbul Barosu: Posteri baro asmadı

İstanbul Barosu ise Cumartesi günü yaptığı yazılı açıklama ile anma töreni sırasında avukat Ebru Timtik'in posterinin binaya asılmasına ilişkin tartışmaları "İstanbul Barosu özelinde bir algı operasyonu" olarak nitelendirerek, suçlamalara yanıt verdi.

Açıklamada, "Bu poster, İçişleri Bakanının beyanının aksine, güvenlik güçleri tarafından değil, bizzat Baro görevlilerince indirilmiştir" denildi. Ayrıca,İstanbul Barosu önünde yapılan anma sırasında,Ebru Timtik'in posterinin "Baro tarafından asılmadığı" vurgulanarak,posterin "baro görevlilerine rağmen" müdür yardımcısının odasına girilerek asıldığı belirtildi.

Açıklamada, İstanbul Barosu'nun Ebru Timtik özelinde savunduğu değerin "adil yargılanma ilkesi" olduğu vurgulandı ve"Bu alanda ülkemiz yargısının çok ciddi bir sorun yaşamakta olduğu, tüm hukukçuların malumudur" sözlerine yer verildi.

"Cumhuriyet Savcısı M. Selim Kiraz’ın şehit edilmesi ile ilgili terör eyleminde, Avukat Ebru Timtik'e yöneltilen bir iddia yoktur" denilen açıklamada, "Bu çerçevede bir terör üyesinden veya terör savunuculuğundan söz edilmesi, düzenlenen algı operasyonunun bir parçasıdır" ifadesine yer verildi.

Ebru Timtik dün defnedildi

Adil yargılanma talebiyle gerçekleştirdiği ölüm orucunda hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik, Cuma günü İstanbul Barosu'nun önünde yapılan anma töreninin ardından Gazi Mezarlığı’na defnedilmişti.

Ebru Timtik, avukat Aytaç Ünsal ile birlikte "DHKP-C silahlı terör örgütüne üye" oldukları iddiasıyla Eylül 2018'de tutuklanmıştı.

Ebru Timtik'e yargılandığı davada 13 yıl 6 ay, Aytaç Ünsal'a ise 10 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Mahkemenin gerekçeli kararında avukatlar hakkında "yakalanan örgüt mensuplarına örgüt talimatlarını ilettiği, örgütle arasındaki irtibatı sağladığı, kuryelik yaptığı" suçlamaları yer almıştı. Hüküm giydikleri davadaki iddiaları reddeden avukatlar “adil yargılanma” talebiyle açlık grevine başlamışlar, daha sonra bunu ölüm orucuna çevirmişlerdi. 42 yaşındaki Timtik, ölüm orucunun 238'inci gününde Perşembe gecesi yaşamını yitirmişti. Aytaç Ünsal ise ölüm orucunu sürdürüyor.

Video izle 04:30 Paylaş Ölüm orucu: "12 Eylül sonrası bile diyalog kapısı vardı" E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3heeW Ölüm orucu: "12 Eylül sonrası bile diyalog kapısı vardı"

DW,DHA,ANKA / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe