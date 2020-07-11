İstanbul 2 Nolu Baro’nun kurulması için müracaat yapıldı

İstanbul’da yeni baronun kurulması için başvuru yapıldı. İstanbul 2 Nolu Baro adıyla açılan Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayınlandı. Açıklamada "11 Temmuz 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ve 15 Temmuz 2020 tarihinde 31186 Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7249 sayılı Yasa kapsamında İstanbul’da yeni bir baro kruulması çalışmalarına başlanmıştır” denildi.

“İstanbul Barosu’nda yıllardır gerçekleştirilen baro seçimlerinde seçilme hakları bakımından sistemin getirdiği temsil edilemezlik çıkmazı bu yasa ile aşılmış, diğer bir deyişle baro özgürleştirilmiştir” denilen açıklamada "Tüm Hukukçular Derneği, Hukukçu Hanımlar Derneği, Türk Hukuk Enstitüsü İstanbul Şubesi, Demokrat Hukukçular Derneği, Hukukun Üstünlüğü Derneği, Yeryüzü Adalet ve İnsan Hakları Derneği, Yeryüzü Avukatları Derneği, Hukukçular Derneği ile Uluslararas Hukukçular Birliği, Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi ve meslektaşlarımız olarak ortak iradelerimiz ile 2 no.lu baro adı altında yeni baromuzun kuruluşuna karar vermiş bulunmaktayız” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada tüm avukatlara da baroya katılmaları için davette bulunuldu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre avukatlar Cevizlibağ'daki bir otelde düzenledikleri basın toplantısıyla da çalışmalarını kamuoyuyla paylaştı.

Toplantıda açıklama yapan avukat Şengül Karslı, Kurucular Kurulu olarak İstanbul'da yeni bir baro kurmak için çalışmalarını başlattıklarını, Türkiye Barolar Birliği'ne müracaat yaptıklarını ve elektronik ortamda oy kullanabilmek için Ulusal Hukuk Ağı Projesi (UHAP) kapsamında oy kullanma sürecinin bugün itibarıyla başladığını söyledi. Kurucu üyelerden Niyazi Paksoy da "Elektronik imza sürecinde 2 bin imzamızın bir iki gün içinde tamamlanmasını takiben Barolar Birliği'nin vereceği yetkiyle birlikte Kurucular Kurulu olarak bizler baromuzun kuruluşunun ve organlarının seçilmesi için genel kurula gideceğiz. Çok kısa süre içinde baromuzu kuracağız” diye konuştu.

Ankara ve İzmir'de de ikinci baroların kurulmasına yönelik çalışmalar yapılıyor.

Avukat sayısı beş bini geçen illerde, en az iki bin imza toplanması halinde yeni bir baronun kurulmasına imkan sağlayan "Çoklu Baro" düzenlemesi 11 Temmuz'da AKP ve MHP'nin oylarıyla TBMM'de kabul edilmişti.

DW / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe