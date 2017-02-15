İsrailli Bakandan Bahreyn'e tarihi ziyaret

Bahreyn ile İsrail arasında geçen yıl diplomatik ilişkilerin resmen başlamasının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid Bahreyn'e resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Lapid, ziyareti kapsamında Bahreyn'de İsrail Büyükelçiliğinin açılışını yaptı.

İsrailli bakan, Manama havalimanına inmeden bir saat önce Manama'dan İsrail’e ilk ticari uçuş yapılmıştı. Uçaktaki Bahreyn ve İsrailli kabin görevlileri kokpit camlarından iniş sırasında her iki ülkenin bayraklarını salladı.

Fas, Sudan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra, Bahreyn de ABD'nin eski Başkanı Donald Trump arabuluculuğunda geçen yıl İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almıştı.

Bakan Lapid, ziyareti kapsamında Kral Hamad bin İsa Al Halife tarafından kabul edildi. İsrail basını Körfez'deki kraliyet ailesinden bir bireyin ilk kez İsrailli bir yetkiliyle görüştüğünü duyurdu.

İsrailli bakan ayrıca Veliaht Prens Hamad bin İsa Al Halife ve Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez Zeyani ile de görüştü.

Lapid sosyal medya paylaşımlarında iki ülke arasında iş birliği ve resmi barışın nasıl aktif ekonomik, güvenlik, siyasi ve sivil dostluğa dönüştürüleceğini görüştüklerini kaydetti. Lapid Bahreyn'in de yıl sonuna kadar İsrail'de temsilcilik açacağını duyurdu.

Ortak bir basın toplantısı da düzenleyen Lapid ve Zeyani çevreden spora iki ülke arasında iş birliği öngören bir dizi iyi niyet sözleşmesine de imza attı.

Zeyani "Ziyaretiniz kaydettiğimiz ilerlemeyi daha da yukarı taşıyor… ve Ortadoğu'da barış, istikrar ve iş birliğini yayma ve gerçek ve kalıcı barış ve refahı sağlama konusundaki ortak arzumuzun altını bir kez daha çiziyor" şeklinde konuştu.

Filistin normalleşmeden memnun değil

Zeyani Bahreyn'in İsrail-Filistin sorunu konusunda iki devletli bir çözümü desteklediğini tekrarladı.

Filistinliler geçen yıl Bahreyn'in İsrail ile yaptığı anlaşmayı, Arap Birliği'nin 2002 yılında aldığı karara "ihanet" olarak tanımlamıştı. Arap Birliği 2002'de, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesini başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin tanınması şartına bağlı olmasını öngören bir karar almıştı.

Başkent Manama'da Perşembe günü İsrailli bakanın ziyareti protestolara da sahne oldu. Havaalanına giden yollarda güvenlik önlemleri artırıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da bu ay başında yaptığı açıklamada Trump yönetiminin bölgedeki normalleşme çabalarını sürdüreceklerini söylemişti.

AFP / SSB, JD

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