 İsrail’i eleştiren Türk kökenli siyasetçi istifa etti | ALMANYA | DW | 11.05.2021

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ALMANYA

İsrail’i eleştiren Türk kökenli siyasetçi istifa etti

Sosyal medyada İsrail’e yönelik "terör" suçlamasında bulunan CDU’lu politikacı Ayten Erdil, partisinden istifa etti. Parti yönetimi Erdil’in açıklamalarına tepki gösterdi.

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Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Berlin Eyalet Yönetim Kurulu Üyesi Ayten Erdil, Facebook sayfasında İsrail'le ilgili yaptığı bir paylaşımın ardından, partisinden gelen tepkiler üzerine istifa etti. 

Bir parti sözcüsü Salı günü yaptığı açıklamada, Ayten Erdil'in hem eyalet yönetim kurulu hem de parti üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.

CDU'nun Berlin teşkilatı da Twitter'dan yaptığı açıklamayla Erdil'in sözlerine tepki gösterdi. Açıklamada, "CDU Kudüs halkının yanında yer alıyor ve Hamas'ın terörist füze saldırılarını kınıyor. Kudüs'e yapılan bu saldırılarla ilgili bir eyalet yönetim kurulu üyesinin paylaşımı CDU Berlin'in görüşünü yansıtmıyor" ifadelerine yer verildi.

CDU Berlin'in Twitter mesajında, Erdil'in ifade ettiği görüşlere mesafeli olduklarına vurgu yapılarak "Kendisiyle konuştuk. Derhal yürürlüğe girmek üzere eyalet yönetim kurulundaki görevinden istifa etti" denildi.

CDU Berlin Eyalet Başkanı Kai Wegner'in sözcüsü Torsten Schatz, Erdil ile görüşüldüğünü ve istifa kararını kendisinin aldığını belirterek, "Kendisinin ve Berlin CDU'nun terörizmi göreceli hale getirdiği izleniminin ortaya çıkmasından kendisi de üzüntü duyuyor" dedi.

Ne demişti?

Erdil Pazartesi günü Facebook hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'i Kudüs'teki eylemleri nedeniyle "İnsanlığa karşı suç işlemekle" suçlamıştı. Erdil, "Bu terörün savunulacak bir yanı yok" ifadesini kullanmıştı. Mesaj daha sonra silindi.

Ortadoğu'da İsrail güvenlik güçleri ve Filistinliler arasında günlerdir sert çatışmalar yaşanıyor. Hem Müslümanlar hem de Yahudiler için büyük önem taşıyan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa çevresinde çatışmalar artıyor. İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa bölgesinde Filistinlilere sert müdahalesiyle başlayan gerginlik, Hamas'ın Gazze Şeridi'nden İsrail'e düzenlediği roket saldırılarıyla artmış ve İsrail de misilleme saldırıları düzenlemişti.

dpa/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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