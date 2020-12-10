İsrail'den Fas'a ilk uçuş gerçekleşti

ABD'nin arabuluculuğunda sağlanan yakınlaşma sonucu İsrail'den Fas'a bugün ilk direkt uçuş gerçekleşti. İsrail'in Tel Aviv kentinden Fas'ın Rabat kentine doğru havalanan uçakta ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ve İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben Şabbat da yer aldı. Rabat ziyareti sırasında İsrail ve Faslı yetkililerin bir dizi anlaşmaya imza atması bekleniyor.

Kushner, El Al Israel Havayolları ile gerçekleştirilen uçuştan önce yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasında daha önce yapılan anlaşmaların, taraf ülkeler için ticari fırsatlar yarattığını ve Fas'a gerçekleştirilen ziyaretin de iki ülke arasında aynı ivmeyi yaratacağını umduğunu söyledi. Kushner, "Bu anlaşmaların barış ortamına olanak sağlayacağını umuyoruz" şeklinde sözlerini sürdürdü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner

İsrail'in son zamanlarda attığı normalleşme adımlarının Yahudiler ve Müslümanlar'ın bir arada yaşaması konusunda olumlu gelişmeler olduğunu ifade eden Kushner, "Yüzlerce, binlerce yıldır bu coğrafyada Müslümanlar ve Yahudiler bir arada yaşamıştır. Bu gördüğümüz gelişmeler de bu ortamın yeniden tesis edilebilmesinin yoludur" dedi.

Diplomatik bağların yeniden tesisi

Fas Turizm Bakanı Nadia Fettah Alaoui de "Söz konusu anlaşmalar toplumlar arasında daha iyi bir etkileşim sağlayacaktır" açıklamasını yaptı.

Fas ve İsrail arasındaki anlaşmalar, iki ülke arasındaki diplomatik bağları yeniden tesis etme ve ekonomik işbirliğini de faaliyete geçirmeyi kapsıyor. Ayrıca Batı Sahra'da bir ABD büyükelçiliği açılması da planlanıyor. Fas, Tel Aviv'deki irtibat bürosunu 2000 yılında Filistin ayaklanması (İntifada) dolayısıyla kapatmıştı. Filistin, Fas ve İsrail ilişkilerinin normalleşme adımlarını kınadığını açıkladı.

Fas, BAE ve Bahreyn'in ardından ABD arabuluculuğunda İsrail ile ilişkileri normalleştiren üçüncü Arap ülkesi oldu Sudan da normalleşme taahhütlerinde bulunan ülkeler arasında.

AFP, dpa / AI, HS

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