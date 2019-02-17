İsrail'deki Visegrad Zirvesi iptal edildi

Polonya, İsrail ile yaşanan gerginlikten ötürü İsrail'deki Visegrad ülkeleri buluşmasına katılmama kararı aldı. Visegrad Grubu'nun başkanlığını yürüten Çekya'nın Başbakanı Andrej Babis, bu koşullar altında zirvenin düzenlenmeyeceğini, zirvenin yılın ikinci yarısına ertelenebileceğini belirtti. Ancak grubun diğer ülkeleri olan Çekya, Macaristan ve Slovakya arasında görüşmelerin yapılması bekleniyor.

Anlaşmazlığın nedeni

Polonya ile İsrail ülke arasındaki anlaşmazlık, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Alman işgali sırasında Polonyalıların Naziler ile işbirliği yapıp yapmadıkları tartışmasına dayanıyor. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki televizyona verdiği demeçte yeni İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz'ın "kabul edilmesi mümkün olmayan ırkçı" beyanlarına İsrail hükümetinin tepki göstermesini talep etti. Morawiecki aksi takdirde Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz'in Kudüs'teki toplantıya katılmayacağını söyledi. İsrail'in Varşova Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Katz Cumartesi günü İsrail televizyonunun bir programında "birçok Polonyalının Nazilerle işbirliği yaptığını" söylemişti. Ebeveyninin Yahudi soykırımı sırasında hayatta kaldığı İsrael Katz eski Başbakan İzak Şamir'in "Polonyalıların antisemitizmi anne sütüyle emdikleri" şeklindeki sözlerine atıfta bulundu. Pazar günü Dışişleri Bakanlığına atanan Katz bu sözleriyle geride bırakıldığı sanılan tartışmayı yeniden alevlendirmiş oldu.

Başbakan Morawiecki Kudüs ziyaretini iptal etti

Polonya Başbakanı Morawiecki İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Polonyalılarla Naziler arasındaki işbirliğine dair sözlerinin yer aldığı haberler üzerine İsrail ziyaretini iptal etmiş ve Visegrad Zirvesi'nde Polonya'yı Dışişleri Bakanı Czaputowicz'in temsil edeceğini açıklamıştı. Netanyahu 2017 yılında katıldığı Visegrad Zirvesi sırasında katılımcı devletler Polonya, Çekya, Slovakya ve Macaristan'ın liderlerini İsrail'e davet etmişti.

İkinci Dünya Savaşı Almanya'nın 1 Eylül 1939'dda Polonya'ya saldırmasıyla başlamıştı. Bir yıl kadar önce Polonya'da, Nazi Almanyası tarafından işlenen suçların sorumluluğunu Polonya ulusuna yüklemenin para cezasına çarptırılmasını öngören bir yasa yürürlüğe girmişti.

DW, dpa/AG, BÖ

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