 İsrail′deki Visegrad Zirvesi iptal edildi | AVRUPA | DW | 18.02.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

İsrail'deki Visegrad Zirvesi iptal edildi

Yeni İsrail Dışişleri Bakanı'nın Yahudi soykırımına Polonyalıların da katıldığına dair sözleri gerginlik yarattı. Polonya Kudüs'teki Visegrad Zirvesi'ni boykot etme kararı aldı. Zirvenin düzenlenmeyeceği bildirildi.

Flaggen Israel Polen (picture-alliance/Pacific Press/J. Ratz)

Polonya, İsrail ile yaşanan gerginlikten ötürü İsrail'deki Visegrad ülkeleri buluşmasına katılmama kararı aldı. Visegrad Grubu'nun başkanlığını yürüten Çekya'nın Başbakanı Andrej Babis, bu koşullar altında zirvenin düzenlenmeyeceğini, zirvenin yılın ikinci yarısına ertelenebileceğini belirtti. Ancak grubun diğer ülkeleri olan Çekya, Macaristan ve Slovakya arasında görüşmelerin yapılması bekleniyor.

Anlaşmazlığın nedeni

Polonya ile İsrail ülke arasındaki anlaşmazlık, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Alman işgali sırasında Polonyalıların Naziler ile işbirliği yapıp yapmadıkları tartışmasına dayanıyor. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki televizyona verdiği demeçte yeni İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz'ın "kabul edilmesi mümkün olmayan ırkçı" beyanlarına İsrail hükümetinin tepki göstermesini talep etti. Morawiecki aksi takdirde Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz'in Kudüs'teki toplantıya katılmayacağını söyledi. İsrail'in Varşova Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Katz Cumartesi günü İsrail televizyonunun bir programında "birçok Polonyalının Nazilerle işbirliği yaptığını" söylemişti. Ebeveyninin Yahudi soykırımı sırasında hayatta kaldığı İsrael Katz eski Başbakan İzak Şamir'in "Polonyalıların antisemitizmi anne sütüyle emdikleri" şeklindeki sözlerine atıfta bulundu. Pazar günü Dışişleri Bakanlığına atanan Katz bu sözleriyle geride bırakıldığı sanılan tartışmayı yeniden alevlendirmiş oldu.

Başbakan Morawiecki Kudüs ziyaretini iptal etti

Polonya Başbakanı Morawiecki İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Polonyalılarla Naziler arasındaki işbirliğine dair sözlerinin yer aldığı haberler üzerine İsrail ziyaretini iptal etmiş ve Visegrad Zirvesi'nde Polonya'yı Dışişleri Bakanı Czaputowicz'in temsil edeceğini açıklamıştı. Netanyahu 2017 yılında katıldığı Visegrad Zirvesi sırasında katılımcı devletler Polonya, Çekya, Slovakya ve Macaristan'ın liderlerini İsrail'e davet etmişti.

İkinci Dünya Savaşı Almanya'nın 1 Eylül 1939'dda Polonya'ya saldırmasıyla başlamıştı. Bir yıl kadar önce Polonya'da, Nazi Almanyası tarafından işlenen suçların sorumluluğunu Polonya ulusuna yüklemenin para cezasına çarptırılmasını öngören bir yasa yürürlüğe girmişti.

DW, dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Polonya Başbakanı İsrail gezisini iptal etti

Polonya Başbakanı Morawiecki, İsrailli mevkidaşının Polonyalıların Nazilerle işbirliği yaptığı yönündeki açıklamalarının basında yer almasının ardından İsrail gezisini iptal etti. (17.02.2019)  

Benzer içerik

Polen - Premierminister Morawiecki entschärft das Holocaust-Gesetz

Polonya Başbakanı İsrail gezisini iptal etti 17.02.2019

Polonya Başbakanı Morawiecki, İsrailli mevkidaşının Polonyalıların Nazilerle işbirliği yaptığı yönündeki açıklamalarının basında yer almasının ardından İsrail gezisini iptal etti.

Nahost-Konferenz in Warschau | Treffen vom Israels PM Benjamin Netanjahu und dem Omans Außenminister Jussuf bin Alawi

Netanyahu'dan Arap ülkeleri ile yakınlaşma sinyali 13.02.2019

Varşova'da düzenlenen Ortadoğu konferansı, ABD'nin Arap müttefikleriyle İsrail'i bir araya getirdi. Umman Dışişleri Bakanı ile görüşen İsrail Başbakanı Netanyahu, Arap ülkelerine diyaloğu geliştirme mesajı verdi.

Brasilien Jair Bolsonaro und Benjamin Netanjahu

Netanyahu'dan Tahran'a tepki: İran Devrimi'nin son yıldönümü olur 11.02.2019

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İranlı komutan Cevani'nin "Tel Aviv ve Hayfa'yı yerle bir ederiz" sözüne tepki gösterdi. Netanyahu, "Bu onların kutladığı İslam Devrimi'nin son yıldönümü olur" dedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Spanien Demo zum Prozess gegen Katalanische Separatistenführer (picture-alliance/AP Photo/E. Morenatti)

Barcelona’da ayrılıkçı Katalan liderler için dev gösteri

Barcelona’da yüz binlerce kişi İspanya’da yargılanan ayrılıkçı liderlerle dayanışma amacıyla sokağa çıktı. Organizatörlere göre gösteriye yaklaşık 500 bin kişi katıldı. 

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Women on view Exhibition Chaussee 36 | Franco Rubartelli (Courtesy Ira Stehmann Fine Art)

Seks satar: Reklamcılıkta kadının nesneleştirilmesi

"Sergilenen Kadınlar" sergisi, bazı fotoğrafçıların kadınları nasıl arzu objesi olarak işlediğine ışık tutuyor.  