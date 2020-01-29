 İsrail′de ultra sağcılar ilhak için bastırıyor | DÜNYA | DW | 29.01.2020

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DÜNYA

İsrail'de ultra sağcılar ilhak için bastırıyor

Trump'ın Ortadoğu Planı'nın İsrail'e Batı Şeria'da ilhak yolunu açması İsrail'deki ultra sağcıları harekete geçirdi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile birlikte Salı günü açıkladığı Ortadoğu Planı'na yönelik tepkiler sürüyor. Plan kapsamında Filistinlilerin belirli şartlar altında devlet kurmasının ve İsrail'e de Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak etme yolu açılıyor.

ABD'nin plan kapsamında Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerini tanıdığını açıklamasıyla İsrail'deki ultra sağcılar da bu bölgelerin ilhak edilmesi yönünde açıklamalar yapıyor.

Ultra sağcı Savunma Bakanı Naftali Bennett Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "bunun bir seferlik bir şans" olduğunu vurgulayarak İsrail'in 2 Mart'ta yapılacak parlemento seçimlerinden önce Batı Şeria'daki ilhakı gerçekleştirmesini talep etti. Bennet aynı zamanda bir Filistin devletinin kurulmasına da karşı olduklarını vurguladı

Bennet ilhakın seçimlerden önce yapılmasını istiyor

Bennet ilhakın seçimlerden önce yapılmasını istiyor

"Netanyahu'ya hediye"

İsrail basını ise ABD'nin Ortadoğu Planı'nı, Mart'taki seçimlerde yeniden aday olmaya hazırlanan ve hakkında yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanmak suçlamaları bulunan Netanyahu için bir "hediye" olarak değerlendiriyor.

Trump'ın planı, Hamas'ın silah bırakması ve Gazze Şeridi'nin askerden tamamen arındırılmasının da yer aldığı bazı şartlar karşılığında bir Filistin devletinin kurulmasını öngörüyor. Yine plana göre, Kudüs bölünmeden İsrail'in başkenti olarak tanınıyor ve gelecekteki Filistin devletine de Doğu Kudüs'de duvarın bulunduğu bölgenin bir bölümünde başkent vadediliyor. ABD'nin Doğu Kudüs'te bir büyükelçilik açması da öngörülüyor.

Hem Filistin Özerk Yönetimi hem de Gazze Şeridi'ni kontrolü altında tutan Hamas örgütü Trump'ın planını reddediyor. Filistin yönetimi henüz açıklanmadan planı kabul etmediklerini duyurmuştu. Filistin lideri Mahmud Abbas, planın "tarihin çöplüğüne gideceğini" açıklamıştı.

 

DW, dpa / GA, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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