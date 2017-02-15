İsrail'de Netanyahu karşıtları koalisyon için anlaştı

İsrail'de bir dönem kapanıyor. Ülkenin en uzun süre görevde olan Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu hükümet dışında bırakacak anlaşma sağlandı.

Son iki yılda dört kez genel seçim yapılan ülkede, mart ayındaki son seçimlerde Netanyahu ve partisi Likud en yüksek sandalye sayısına ulaşmış ancak hükümet kuramamıştı. Hükümetin kurulamamasının ardından muhalefet lideri Yair Lapid'e hükümeti kurmak için çarşamba gecesine kadar 28 gün süre verilmişti.

Sürenin dolmasına kısa bir süre kala, ana koalisyon ortakları, aşırı sağcı Yamina partisi ve merkezdeki Yesh Atid partisi, toplam 8 parti bir araya gelerek koalisyon hükümetini kurma kararı alındığını duyurdu.





Yeni hükümetin 14 Haziran'da göreve başlaması bekleniyor. Ancak öncesinde 120 milletvekilli parlamentoda salt çoğunluğun oyunu alması gerekiyor.

Çok partili koalisyon parlamentoda da onaylanırsa, Başbakan Netanyahu'nun 12 yıllık iktidarı sona ermiş olacak. Ancak sekiz partili koalisyonun fiilen yürüyüp yürüyemeyeceği konusunda şüpheler bulunuyor. Kaolisyonu oluşturan bileşenler arasındaki farklılıklar büyük. Kurduğu internet start-up girişimiyle milyoner olan Bennett ulusalcı-muhafazakar siyaseti temsil ediyor, partisi de Yahudi yerleşimcilere yakın olarak biliniyor. Koalisyon ortakları sol görüşlü Meretz, İşçi Partisi ve Arap Raam partisi ise bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından yana ve İsrail'in son yıllarda izlediği kitlesel yerleşim politikasına karşı çıkıyor.

Siyasi uzmanlar da hakkında yolsuzluk davaları süren Likud Partisi Genel Başkanı Benyamin Netanyahu'nun, iktidar koalisyonunu kırmak ve yeni seçimlerin önünü açmak için mümkün olan her şeyi yapacağı görüşünü dile geitiriyor.

İki yıl Bennett, iki yıl Lapid

Yapılan anlaşmaya göre, aşırı sağcı Yamina Partisi'nin lideri Naftali Bennett, başbakanlık görevini üstlenecek ilk isim olacak. Lapid ise başlangıçta dışişleri bakanlığı görevini devralacak ve iki yıl sonra Bennett'in yerine başbakanlık koltuğuna oturacak.

Yair Lapid liderliğindeki Yesh Atid (Gelecek Var Partisi) Mart seçimlerinden Netanyahu'nun sağcı muhafazakar Likud'undan sonra en güçlü ikinci güç olarak çıkmıştı. Lapid, televizyon sunucusu olarak kariyerinin ardından siyasete girmişti. Önceki Netanyahu hükümetinde maliye bakanı olarak görev yaptı.

dpa, Reuters, DW/ MK, HT

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