 İsrail′de ′Ermeni soykırımı′ tasarısı son anda iptal | DÜNYA | DW | 26.06.2018

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DÜNYA

İsrail'de 'Ermeni soykırımı' tasarısı son anda iptal

İsrail parlamentosunda oylanması beklenen Ermeni soykırımı yasa tasarısı iptal edildi. Tasarıyı hazırlayan milletvekili, oylamanın hükümetin karşı çıkması sonucu rafa kaldırıldığını söyledi.

Israel Jerusalem Knesset Parlament (Reuters/R. Zvulun)

İsrail parlamentosu Knesset

İsrail parlamentosu Knesset'te bugün oylanması planlanan ve Osmanlı İmparatorluğu'nda 1915 yılında gerçekleşen Ermeni ölümlerini soykırım olarak nitelendiren yasa teklifi son dakikada iptal edildi.

Muhalefetteki sol eğilimli Meretz Partisi lideri Tamar Zandberg tarafından geçen ay parlamentoya sunulan teklifte 1915 olaylarının tartışılması ve "Ermeni soykırımının tanınması" hakkında oylama yapılması talep edilmişti.

Türkiye'nin karşı çıktığı ve eleştirdiği teklifin parlamento gündemine alınması için İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun koalisyon hükümeti desteğini almak isteyen Zandberg, teklifin görüşülmesini 24 Haziran seçimleri sonrasına ertelemeyi kabul etmişti.

Pazartesi akşamı Twitter üzerinden bir açıklama yapan Zandberg, "Verilen sözlere, yapılan geciktirmelere ve Türkiye'deki seçimlerin geride kalmasına rağmen hükümet ve koalisyon Ermeni soykırımını tanımayı reddediyor" şeklinde bir mesaj yayınladı.

Meretz Partisi lideri ayrıca "Yahudi devletinin daha en başında yapmış olması gerektiği gibi, Ermeni soykırımını tanımak temel bir tarihsel adalet ve ahlak meselesidir" ifadelerini kullandı.

Teklifi hazırlayan milletvekili Tamar Zandberg

Teklifi hazırlayan milletvekili Tamar Zandberg

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan erteleme tavsiyesi

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Zandberg'in girişimi ile parlamento gündemine alınması beklenen teklifin henüz yasalaşma aşamasına gelmemiş olmasından dolayı herhangi bir yorumda bulunmazken Haziran ayı başlarında ise teklifin Türkiye'deki seçimlerin sonrasına ertelenmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı gerekçe olarak teklifin Türkiye'deki 24 Haziran seçimleri öncesi Knesset'te tartışılmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini güçlendirebileceğini öne sürmüştü.

İsrail'in 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak tanıması için çaba gösteren milletvekilinin girişimleri, iktidardaki İsrail hükümetleri tarafından reddediliyor.

DW,AFP/ÇÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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