İsrail'de üçüncü doz aşılama başladı

İsrail'de ağır Covid-19 vakalarının sayısı Nisan ayından bu yana ilk kez 200'ü aştı. Sağlık Bakanlığı tarafından Pazar günü yapılan açıklamaya göre, hastanede 362 Covid-19 hastasının tedavi gördüğü, 37'sinin suni solunum cihazına bağlandığı belirtildi. İsrail'de salgının pik yaptığı dönem olan Ocak ayında, hastanede tedavi gören ağır Covid-19 hastalarının sayısı bin 200 civarındaydı.

Üçüncü doz aşılama bugün başladı

Yeni koronavirüs vakalarının ve ağır Covid-19 hastalarının sayısının arttığı İsrail'de 60 yaş üzerindekilerin üçüncü doz aşı yapılmasına bugün başlandı. İkinci doz aşısı en az beş ay önce yapılanlar üçüncü doz aşı olabilecek.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, üçüncü doz BioNTech aşısını Cuma günü olmuş, 60 yaş üzerindekilere yönelik üçüncü doz aşı kampanyasını başlatmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog

İsrail, Temmuz ayı ortasında bağışıklık sistemi çok zayıf olan kişilere karşı üçüncü doz aşıya onay vermişti.

İsrail'de uygulanan aşını geliştiren BioNTech/Pfizer, araştırmaların üçüncü doz aşının Delta varyantının etkilerini azalttığını gösterdiğini bildirmişti. İsrail'in tavsiyelerini takip ettiği ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ise henüz üçüncü doz tazeleme aşısı için yeşil ışık yakmadı.

Risk altındaki çocuklara aşı

Ülkede ayrıca Covid-19'a yakalanması halinde durumu ağırlaşabilecek veya hayati tehlike ile karşı karşıya kalabilecek 5 ile 11 yaş arasındaki çocuklara da bugünden itibaren aşı yapılabilecek. 12 yaş ve üzerindekilere ise aşılama Haziran ayında başlamıştı.

Yaklaşık 9 milyon 300 bin nüfuslu İsrail'de, halkın yüzde 58'i aşılarını tamamladı. 50 yaş üzerindeki nüfusta ise aşılarını tamamlayanların oranı yüzde 88'e ulaştı. Ancak İsrail Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, ülkede Haziran ayından bu yana BioNTech/Pfizer aşısının etkisi azalmaya başladı. Son altı gündür yeni vaka sayısı 2 binin üzerinde seyrediyor.

AFP, dpa/JD, BÖ

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