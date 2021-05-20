İsrail ve Hamas ateşkeste anlaştı

İsrail ve Hamas bir süredir devam eden çatışmaları sona erdirmek üzere ateşkes ilan ettiler. Ateşkesin bu gece yarısından sonra yürürlüğe girmesi öngörülüyor.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu başkanlığında bugün Kudüs'te toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durdurma kararı aldı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda alınan kararda, ateşkesin bu gece saat 02.00'de başlayacağı bildirildi. Karar çok sayıda İsrail basın yayın organı tarafından duyuruldu. İsrail'in kararını açıklamasından kısa bir süre sonra da Hamas "karşılıklı ve eşzamanlı" olarak ateşkes ilan ettiğini duyurdu.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bugün İsrail'i ziyaret ederek, şiddete son verilmesi çağrısında bulunmuştu. Maas Başbakan Netanyahu ve mevkidaşı Aşkenazi ile biraraya geldikten sonra akşam saatlerinde de Ramallah'ta Filistin Özer Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ile de görüşmüştü.
Öte yandan Hamas temsilcisi Musa Ebu Merzuk, Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ettiğini söylemişti. ABD Başkanı Joe Biden da dün, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefonda görüşerek İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi’nde yaşanan gerilimin azaltılmasını beklediğini söylemişti.
Doğu Kudüs'te İsrail ile Filistinliler arasında yaşanan gerginliğin sonrasında Hamas'ın geçen hafta pazartesi günü Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik başlattığı roket saldırıları ve İsrail’in buna karşılık vermesi bölgede şiddetin tırmanmasına yol açtı. Çatışmalarda, Gazze'de en az 63'ü çocuk 219 kişi hayatını kaybetti ve en az bin 530 kişi yaralandı. İsrail'de ise aralarında 5 yaşında bir çocuk da dahil olmak üzere 12 kişi yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi’nde 58 bin Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail ile Hamas arasında süren gerilimin çözülmesi sürecine Hamas'ın da dolaylı olarak katılması gerektiğini belirterek, "Hamas olmadan ateşkes olmaz" dedi.
İsrail ordusu Hamas’ın Gazze kentinin altında bulunan tünel sisteminin bazı bölümlerini bombaladı. Han Yunus'ta da çeşitli hedeflere hava operasyonu düzenlendi.
Hamas temsilcisi, Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ettiğini açıkladı. Heiko Maas, İsrail ziyaretinde duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.