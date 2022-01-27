İsrail-Kıbrıs-Yunanistan elektrik hattına AB’den destek

Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Bakanı Natasa Pilides, İsrail, Kıbrıs ve Yunanistan arasında yapılması planlanan elektrik hattının Avrupa Birliği (AB) tarafından 657 milyon euro ile destekleneceğini duyurdu. Pilides, Twitter hesabından yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak AB Komisyonu'nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson'a teşekkür etti.

AB'nin 657 milyon euroluk desteği, İsrail-Kıbrıs-Yunanistan elektrik hattının planlanan maliyetinin üçte birini karşılıyor. Kıbrıs Rum yönetimi, Euroasia Interconnector isimli, bin 200 kilometre uzunluğundaki hattın yapımında böylece bir adım daha atıldığını ifade etti.

İsrail, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan temsilcileri geçen Mart ayında Lefkoşa'da söz konusu hattın inşası ile ilgili bir mutabakata imza atmıştı. Hattın İsrail-Kıbrıs kısmının 310, Kıbrıs-Girit bölümünün de 898 kilometre uzunluğunda olması planlanıyor.

İsrail açısından stratejik önemde

Özellikle İsrail'in enerji tedariği açısından stratejik bir öneme sahip olduğu ifade edilen hattın yapımına AB'nin destek vereceği, mutabakat imzalanırken yetkililer tarafından dile getirilmiş ancak resmen onaylanmamıştı. Elektrik hattının yapımı için geriye kalan 1,3 milyar euroluk bütçenin kamu kaynakları ile özel yatırımlar tarafından karşılanması tasarlanıyor.

Euroasia Interconnector hattının dünyanın en uzun su altı elektrik hatlarından biri olması bekleniyor.

Türkiye nota vermişti

Projenin güzergahının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığından geçmesi nedeniyle Türkiye, geçen yıl mutabakatın imzalanmasının ardından, Yunanistan ve İsrail'in yanı sıra projeyi destekleyen AB'ye nota vermişti.

Kıbrıs devlet televizyonu RIK, her şeyin planlandığı gibi gitmesi durumunda hattın 2023 yılında tamamlanacağını duyururken, İsrail Enerji Bakanlığı ise projenin 2024 yılına kadar tamamlanmasının beklendiğini ve hattın 1000-2000 megawatt (MW) kapasitede olacağını bildirmişti.

dpa / ET,SSB

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