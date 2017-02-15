İsrail Gazze’de uluslararası medya kuruluşlarının bulunduğu binayı vurdu

İsrail cumartesi günü gerçekleştirdiği hava saldırısında Gazze’de bulunan ve ABD merkezli The Associated Press (AP) haber ajansı ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının da içinde bulunduğu 12 katlı binayı hedef aldı. AP, binanın tamamen yıkıldığını ve yıkılmanın ardından devasa bir toz bulutu oluştuğunu aktardı. Binada uluslararası medya kuruluşlarının yanı sıra ofis ve evlerin olduğu da kaydedildi. AP’nin aktardığı bilgiye göre, İsrail ordusu binayı vurmadan yaklaşık bir saat önce binanın tahliye edilmesi için uyarıda bulundu.

Saldırı sonrası açıklama yapan İsrail ordusu sözcüsü, İsrail ordusunun binayı vurduğunu teyit etti. Binayı boşaltmaları için saldırı öncesinde uyarıda bulunduklarını belirten sözcü, insanlara “binayı boşaltmaları için yeterli zaman tanıdıklarını” söyledi. Sözcü aynı zamanda vurulan binada “Hamas askeri istihbaratı” bulunduğunu ifade etti.

İsrail’in uluslararası medya kuruluşlarının binasına yönelik saldırısı, İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi’ne yönelik cumartesi sabaha karşı gerçekleştirilen ve en az 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından geldi. İsrail'den cumartesi sabaha karşı atılan ve Gazze’deki bir mülteci kampındaki üç katlı bir binaya isabet eden roket nedeniyle aynı sülaleye ait sekiz çocuk ile iki kadın hayatını kaybetti. Bu, geçen hafta sonundan bu yana çatışmalarda tek seferde bir roketin verdiği en büyük zayiat olarak kayıtlara geçti.

Hamas'ın fırlattığı roketlerin de İsrail’in sahil kesimindeki Aşkelon ve Aşdod kentlerine isabet ettiği belirtildi. Saldırılarda ölen veya yaralananlara dair bir bilgi paylaşılmadı.

Gazze Şeridi’ndeki Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, pazartesi akşamı başlayan çatışmalarda en az 132 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 950 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 32 çocuk ve 21 kadının olduğu aktarıldı. Çatışmalar sonucunda İsrail’de de 2’si çocuk olmak üzere en az sekiz kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Birleşmiş Milletler’in (BM) Filistin bölgelerinden sorumlu insani koordinatörü Lynn Hastings'in cuma günü yaptığı açıklamaya göre, mevcut çatışmalar nedeniyle Gazze Şeridi’nde yaklaşık 10 bin kişi evlerinden oldu.

ABD’den İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk girişimi

İsrail ile Hamas arasında hafta başından bu yana devam eden çatışmaların tansiyonunu düşürmek için Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) yeni bir adım geldi.

ABD’nin İsrail’deki büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, ABD’li Büyükelçi Hady Amr cuma akşamı İsrail’in Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Havalimanı'na indi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Amr’ı çatışmanın taraflarıyla görüşmesi için görevlendirdiği belirtildi.

Alman haber ajansı dpa ve Associated Press’in aktardığına göre, Mısır tarafından önerilen ve Hamas tarafından kabul edildiği belirtilen bir yıllık ateşkes teklifi İsrail tarafından reddedildi. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin pazar günü İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar gündemiyle toplanması bekleniyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmalarla ilgili olarak "Henüz bitmedi" dedi.

Netanyahu: Henüz bitmedi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Savunma Bakanlığı'nda yapılan toplantı sonrasında yaptığı açıklamalarda Hamas ile ilgili olarak "Bedelini ödüyorlar ve ağır bir şekilde de ödemeye devam edecekler. Henüz bitmedi” dedi. Netanyahu İsrail'in saldırılarının tekrardan kuvvetlenebileceğini belirtti.

İsrail ordusundan yapılama açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ni kontrol eden Hamas'ın kurduğu tünel ağına karşı tedbir alabilmek amacıyla İsrail savaş uçakları ve tanklarını hazır bulunduruyor.

AP,AFP,dpa,Reuters / DÇÜ,BÖ

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