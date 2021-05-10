 İsrail Gazze′de 130 ″askeri hedefi″ vurdu | DÜNYA | DW | 11.05.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

İsrail Gazze'de 130 "askeri hedefi" vurdu

İsrail Gazze'de 130 "askeri hedefi" vurduğunu, 15 "Hamas ve İslami Cihad militanın" öldürüldüğünü açıkladı. Gazze'den İsrail'e 200'den fazla roket atıldığı bildirildi.

İsrail ve Filistinliler arasında karşılıklı saldırılar pazartesi gecesi ve salı sabahı devam etti

İsrail ve Filistinliler arasında karşılıklı saldırılar pazartesi gecesi ve salı sabahı devam etti

İsrail ve Filistin arasında Salı sabahı da karşılıklı roket ve hava saldırıları devam etti. İsrail, Mescid-i Aksa'daki olaylar nedeniyle Filistinli militan grupların gerçekleştirdiği roket saldırılarına misilleme olarak düzenlediği hava saldırılarını Salı sabahı da sürdürdü.

İsrail ordusu Gazze'de 130 "askeri hedefi" vurduğunu ve 15 "Hamas ve İslami Cihad militanın" saldırılarda öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordu sözcüsü Jonathan Conricus gazetecilere yaptığı açıklamada "Çoğunluğu Hamas'a ait 130 askeri hedefi vurduk" dedi. Conricus "Tahminlerimize göre 15 Hamas ve İslami Cihad militanını öldürdük" ifadelerini kullandı.

24 ölü, 700'den fazla yaralı

İsrail’in hava saldırılarında dokuzu çocuk 24 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildiyor. Son 24 saatte Mescid-i Aksa ve çevresinde İsrailli güvenlik güçleriyle Filistinliler arasındaki çatışmalar da 700’den fazla kişinin yaralandığı bunlardan 500’ünün hastanede tedavi gördüğü belirtiliyor.

Pazartesi günü de Mescid-i Aksa'da olaylar çıkmıştı

Pazartesi günü de Mescid-i Aksa'da olaylar çıkmıştı

Gazze'deki Hamas militanları, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi nedeniyle İsrail'e yönelik roket saldırıları düzenledi. Salı sabahı itibariyle Hamas ve diğer grupların Gazze'den 200'den fazla roket attığı belirtiliyor. İsrail ordusu Salı sabahı roket saldırılarında altı İsrailli sivilin yaralandığını duyurdu.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi de dün Doğu Kudüs'teki olayları görüşmek için acil olarak toplanmıştı. Ancak bir açıklama yapılmadı. ABD'nin kamuoyu önünde yapılacak açıklamaların ters etki yapacağı endişesi taşıdığı belirtiliyor.

Gazze'den de İsrail'e roket saldırıları düzenlendi

Gazze'den de İsrail'e roket saldırıları düzenlendi

Ramazan ayında gerginlik arttı

Ramazan ayının başından ve Filistin'de parlamento seçimlerinin ertelenmesinden bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık gerginlik ve şiddet olayları yaşanıyor. Birçok Filistinlinin İsrail polisinin Eski Şehrin bir kısmını toplanmaları önlemek için kordon altına alması nedeniyle öfkeli olduğu belirtiliyor.

İsrailli güvenlik güçleri ile Filistinliler arasında Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa çevresinde Cuma akşamı başlayan gerginliğin Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh El-Cerrah mahallesindeki Filistinli ailelerinin evlerinin boşaltılma tehdidinin de etkili olduğu belirtiliyor. Yahudi yerleşimciler bu bölgede kendilerinin oturma hakkı olduğunu savunuyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi'nin Şeyh El-Cerrah mahallesindeki tahliyelerle ilgili Pazartesi günü karar vermesi bekleniyordu. Ancak çıkan olayların ardından mahkeme kararı ertelediğini duyurmuştu. 

İsrail polisi geçtiğimiz haftalarda Filistinliler'in oruçlarını Doğu Kudüs'teki Şam Kapısı'nda açma girişimlerini engellemiş, bu sırada Filistinlilere plastik mermi ile müdahalede bulunmuştu.

İsrail ve Filistin arasında Kudüs'ün statüsü konusundaki gerginlik çok eskilere dayanıyor. İsrail 1967 yılındaki savaş sonrasında işgal ettiği Doğu Kudüs dahil kentin tamamını başkenti olarak görüyor. Filistinliler ise Doğu Kudüs'ü başkentleri olarak görüyor.

AFP,AP/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

TBMM'den İsrail'e karşı ortak bildiri

TBMM'de grubu bulunan beş parti, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik operasyonunu ortak bildiriyle kınadı, Uluslararası Ceza Mahkemesini göreve çağırdı.  

Gazze'deki patlamada ölü sayısı 20'ye yükseldi

Gazze'deki sağlık yetkilileri, bölgedeki patlamada dokuzu çocuk yirmi kişinin öldüğünü duyurdu. İsrail, Hamas'ın Mescid-i Aksa'daki olaylar nedeniyle gerçekleştirdiği roket saldırılarına misilleme yaptığını bildirmişti.  

Doğu Kudüs'teki olaylarda yüzlerce kişi yaralandı

Doğu Kudüs'te Filistinliler ile İsrail güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 300'den fazla kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi acil olarak toplanıyor.  

İsrail'den Filistinlilere müdahale: 90 yaralı

Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa çevresinde İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesi sonrası 90 kişinin yaralandığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail’i "terör devleti" olarak tanımlayarak, kınadı.  

Benzer içerik

Israel Palästina | Raketen werden vom Gazastreifen nach Israel abgefeuert

Gazze'deki patlamada ölü sayısı 20'ye yükseldi 10.05.2021

Gazze'deki sağlık yetkilileri, bölgedeki patlamada dokuzu çocuk yirmi kişinin öldüğünü duyurdu. İsrail, Hamas'ın Mescid-i Aksa'daki olaylar nedeniyle gerçekleştirdiği roket saldırılarına misilleme yaptığını bildirmişti.

Israel | Ausschreitungen in Jerusalem

Doğu Kudüs'te gerginlik: 200'den fazla yaralı 08.05.2021

İsrailli güvenlik güçleri ve Filistinliler arasında Doğu Kudüs'te çıkan gerginlik ve çatışmada 200'den fazla kişi yaralandı. Filistinliler olaylardan İsrail'i sorumlu tutarken, ABD ve BM itidal çağrısında bulundu.

Jerusalem Ramadan Palästinenser Ausschreitungen

Gazze'de gerilim tırmanıyor 24.04.2021

Filistinli gruplar ile İsrail polisi arasında yaşanan olayların sonrasında, Gazze'den İsrail'e yönelik roket saldırıları düzenlendi. Bunun üzerine İsrail ordusu da Hamas'a ait hedefleri vurdu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Gazze'den İsrail'e fırlatılan roketler

Gazze'deki patlamada ölü sayısı 20'ye yükseldi

Gazze'deki sağlık yetkilileri, bölgedeki patlamada dokuzu çocuk yirmi kişinin öldüğünü duyurdu. İsrail, Hamas'ın Mescid-i Aksa'daki olaylar nedeniyle gerçekleştirdiği roket saldırılarına misilleme yaptığını bildirmişti.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  