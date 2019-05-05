 İsrail Gazze Şeridi’ne geçişleri açtı | DÜNYA | DW | 12.05.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

İsrail Gazze Şeridi’ne geçişleri açtı

İsrail Filistinli gruplarla varılan ateşkes anlaşmasının ardından Gazze Şeridi’ne geçişleri yeniden açtı.

İsrail ile Gazze Şeridi arasındaki Kerem Şalom geçişi

İsrail ile Gazze Şeridi arasındaki Kerem Şalom geçişi

İsrail televizyonu Gazze Şeridi ile İsrail arasındaki Erez ve Kerem Şalom sınır kapılarının yeniden açıldığını duyurdu. Erez üzerinden yabancı ülke vatandaşları ve hastalık vb. durumlarda özel izin almak suretiyle Filistinliler geçebiliyor. Kerem Şalom ise ticari malların geçişi için kullanılıyor.

Sınır kapıları, Filistinli grupların füze atışları ve İsrail'in hava operasyonları nedeniyle kapatılmıştı. Gazze'den yaklaşık 700 füzenin İsrail topraklarına fırlatıldığı, İsrail'in de buna karşılık hava operasyonları düzenlediği gerilimde, 4 İsrailli ve 25 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze Sağlık Bakanlığı ölenlerden 10'unun sivil olduğunu açıkladı. Gazze'de pazartesi günü İsrail ile Hamas ve müttefiki İslami Cihad arasında Mısır ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğuyla ateşkes imzalandı.

Cuma günü Gazze Şeridi'nde düzenlenen protesto gösterisi

Cuma günü Gazze Şeridi'nde düzenlenen protesto gösterisi

Ateşkese büyük ölçüde uyulduğu belirtiliyor. Ancak Gazze Sağlık Bakanlığı Cuma günü Gazze Şeridi'nin güneyinde her hafta düzenlenen İsrail protestolarında 1 kişinin öldüğünü ve dördü çocuk, biri sağlıkçı olmak üzere 30 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı. İsrail ordu sözcüsü ise sınırda 6 bin göstericinin gösteri yaptığını, kalabalık tarafından tel örgülere patlayıcı atıldığını ve yaklaşılmaya çalışıldığını, buna yanıt olarak askerlerin kalabalığa zaman zaman ateş açtığını ifade etti.

Eurovision yapılacak

İsrail ayrıca ateşkesin imzalanmasının ardından daha önce sınırlandırmak zorunda kaldığı karasularındaki balıkçılık faaliyetlerini Gazze kıyılarının 22 kilometre açıklığına kadar genişletti. Filistinli yetkililer İsrail'in ateşkes anlaşması karşılığında Gazze Şeridi'ne geçişleri gevşetmeye onay verdiğini açıklamışlardı. Tel Aviv'de Salı günü düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'nın da bu gelişmede rol oynadığı tahmin ediliyor.

İsrail ve Mısır güvenlik gerekçesiyle yaklaşık 10 yıldır Gazze Şeridi'ne abluka uyguluyor. Bölgede yönetimi elinde tutan Hamas Avrupa Birliği, İsrail ve ABD tarafından terör örgütü olarak tanınıyor.

dpa, AFP / EC,SB

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Gazze'de ateşkes sağlandı

Gazze'de Filistinli guruplarla İsrail arasında ateşkes sağlandı. Hafta sonunda Gazze Şeridi'nden düzenlenen roket saldırılarına İsrail'in yoğun hava bombardımanıyla karşılık vermesiyle çok sayıda kişi hayatını kaybetti. (06.05.2019)  

Benzer içerik

Gaza-City Zerstörungen nach Luftangriffen aus Israel

İsrail: Gazze'ye operasyonlar sürecek 05.05.2019

Gazze Şeridi’nde İsrail ile Filistinli militanlar arasında şiddet tırmanışa geçti. Filistinli militanların füze saldırılarına İsrail hava operasyonlarıyla karşılık verirken en az yedi kişi hayatını kaybetti.

Palästina Raketen werden vom Gazastreifen nach Israel geschossen

Gazze Şeridi'nde tansiyon yükseldi 04.05.2019

Gazze Şeridi’nden atılan roketlere İsrail ordusu hava saldırıları ile karşılık verdi. Saldırıda bir Filistinli’nin daha hayatını kaybetmesi ile son iki günde yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı beşe yükseldi.

Türkei | Istanbuls neuer Bürgermeister Imamoglu trifft auf Präsident Erdogan

Die Zeit: İstanbul Erdoğan'ın kaderi 06.05.2019

Alman basınında, İstanbul'daki seçim sonuçları, Gazze'de yükselen tansiyon ve Almanya'da kızamık aşısının zorunlu olması planlarına ilişkin tartışmalar öne çıkan konular arasında.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

İran Devrim Muhafızları

İran'ın Ortadoğu'daki nüfuzu: Hamas, Hizbullah, Husiler

ABD, nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak geri çekildiğini açıklarken, İran'ın siyasi direnişi sürüyor. Tahran yönetiminin elinde, ABD ve onun Ortadoğu'daki müttefiklerini zor durumda bırakacak pek çok koz mevcut.  

FOTO-GALERİ

World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Photo of the Year (Getty Images/John Moore)

Dünya Basın Fotoğrafı Ödülleri: 2019'un en çarpıcı kareleri

Dünya Basın Fotoğrafları Ödülleri'nin kazananları arasında yine birbirinden çarpıcı kareler yer aldı.  