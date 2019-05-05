İsrail Gazze Şeridi’ne geçişleri açtı

İsrail televizyonu Gazze Şeridi ile İsrail arasındaki Erez ve Kerem Şalom sınır kapılarının yeniden açıldığını duyurdu. Erez üzerinden yabancı ülke vatandaşları ve hastalık vb. durumlarda özel izin almak suretiyle Filistinliler geçebiliyor. Kerem Şalom ise ticari malların geçişi için kullanılıyor.

Sınır kapıları, Filistinli grupların füze atışları ve İsrail'in hava operasyonları nedeniyle kapatılmıştı. Gazze'den yaklaşık 700 füzenin İsrail topraklarına fırlatıldığı, İsrail'in de buna karşılık hava operasyonları düzenlediği gerilimde, 4 İsrailli ve 25 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze Sağlık Bakanlığı ölenlerden 10'unun sivil olduğunu açıkladı. Gazze'de pazartesi günü İsrail ile Hamas ve müttefiki İslami Cihad arasında Mısır ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğuyla ateşkes imzalandı.

Cuma günü Gazze Şeridi'nde düzenlenen protesto gösterisi

Ateşkese büyük ölçüde uyulduğu belirtiliyor. Ancak Gazze Sağlık Bakanlığı Cuma günü Gazze Şeridi'nin güneyinde her hafta düzenlenen İsrail protestolarında 1 kişinin öldüğünü ve dördü çocuk, biri sağlıkçı olmak üzere 30 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı. İsrail ordu sözcüsü ise sınırda 6 bin göstericinin gösteri yaptığını, kalabalık tarafından tel örgülere patlayıcı atıldığını ve yaklaşılmaya çalışıldığını, buna yanıt olarak askerlerin kalabalığa zaman zaman ateş açtığını ifade etti.

Eurovision yapılacak

İsrail ayrıca ateşkesin imzalanmasının ardından daha önce sınırlandırmak zorunda kaldığı karasularındaki balıkçılık faaliyetlerini Gazze kıyılarının 22 kilometre açıklığına kadar genişletti. Filistinli yetkililer İsrail'in ateşkes anlaşması karşılığında Gazze Şeridi'ne geçişleri gevşetmeye onay verdiğini açıklamışlardı. Tel Aviv'de Salı günü düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'nın da bu gelişmede rol oynadığı tahmin ediliyor.

İsrail ve Mısır güvenlik gerekçesiyle yaklaşık 10 yıldır Gazze Şeridi'ne abluka uyguluyor. Bölgede yönetimi elinde tutan Hamas Avrupa Birliği, İsrail ve ABD tarafından terör örgütü olarak tanınıyor.

dpa, AFP / EC,SB

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