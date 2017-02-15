 İsrail, Filistinli mahkûmlardan dördünü yakaladı | DÜNYA | DW | 11.09.2021

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DÜNYA

İsrail, Filistinli mahkûmlardan dördünü yakaladı

İsrail polisi hafta başında Gilboa cezaevinden kaçan altı Filistinli mahkûmdan dördünün yeniden tutuklandığını açıkladı. İsrail ordusu, Gazze'den atılan roketlere ise Hamas'a yönelik hava saldırısıyla karşılık verdi.

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İsrail'deki Gilboa cezaevinden tünel kazarak kaçan altı Filistinli mahkûmdan dördünün yakalandığı açıklandı.

İsrail polisi, mahkûmların dördünün de ülkenin kuzey bölgesinde bulunduğunu duyurdu. Polis, mahkûmlardan ikisinin Arap kasabası Um el Ganem'daki bir kamyon parkında saklanırken yakalandığını belirtti. Bu kişilerden birinin, El Aksa Şehitleri Tugayı'nın eski komutanı Zekeriya Zübeydi olduğu açıklandı. Zübeydi, İkinci İntifada'nın önemli isimlerinden biriydi. Um el Ganem'de tutuklanan diğer Filistinlinin ise Muhammed el Arıda olduğu belirtildi.

İsrail polisi, diğer iki mahkûmun ise Um el Ganem'ın batısındaki Arap kenti Nasıra'da tutuklandığını duyurdu. Nasıra'da tutuklanan mahkûmlardan birinin, hakkında iki müebbet hapis cezası verilmiş olan Yakub Kadri olduğu bildirildi.

İki mahkûm hâlen bulunamadı

İsrail güvenlik güçlerinin kalan iki mahkûmun da bulunmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Polis birimlerinin yanı sıra iç istihbarat servisi Şin Bet ve İsrail ordusundan özel kuvvetlerin de bu çalışmalara katıldığı açıklandı. İsrail ordusu, mahkûmları yakalayabilmek için akrabalarını da gözaltına alıp sorguya çekmişti.

Çoğu İslami Cihad Hareketi üyesi olan mahkûmların 6 Eylül Pazartesi günü yüksek güvenlikli Gilboa cezaevinden tünel kazarak kaçması Filistinde kutlamalara neden olmuştu.

Hamas'a yönelik hava saldırısı

Filistinli mahkûmlardan ilk ikisinin yakalanmasından birkaç saat sonra ise İsrail'de Gazze'den roket atıldığını vatandaşlara duyurmak amacıyla sirenler çalındığı duyuldu.

Ardından İsrail savaş uçaklarının, Gazze'de Hamas'a ait olduğu belirtilen hedefleri vurduğu açıklandı. Sınırda yükselen gerginlik, İsrail ile Hamas arasında geçen Mayıs arasında varılan kırılgan ateşkesin yeniden tamamen bozulabileceği yönünde endişelere yol açıyor.

DW,rtr,AP,dpa/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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