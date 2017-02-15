İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyaret öncesinde İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, hazırlıklar kapsamında Türkiye'den bir delegasyonun bu hafta İsrail'e geleceği belirtildi.

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi bugüne kadar söz konusu ziyaret planlarını doğrulamaktan kaçınırken, Salı günü yapılan açıklamada kesin bir tarih belirtilmedi.

TRT'nin haberine göre söz konusu ziyaret 9-10 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay televizyonda yayınlanan bir söyleşide İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Şubat ayında Türkiye'yi ziyaret etmesini beklediğini söylemişti. Erdoğan, ziyaretin "Türkiye ve İsrail ilişkilerinde yeni bir sayfa açabileceğini" belirtmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın

Delegasyon İsrail ve Filistin'e gidecek

Türkiye Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen açıklamada ise "Sayın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Sayın Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal 16-17 Şubat 2022 tarihinde Filistin ve İsrail'i ziyaret edecektir" denildi.

Açıklamada ayrıca "Heyetimiz İsrail makamlarıyla da bir araya gelerek İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog'un ülkemize gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıklarını ele alacak ve siyasi istişarelerde bulunacaktır" ifadelerine yer verildi.

Heyetin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından da kabul edileceği belirtilen açıklamada, Filistin makamlarıyla da temaslarda bulunulmasının öngörüldüğü kaydedildi.

AFP / BW,ET

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