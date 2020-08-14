İsrail-BAE anlaşmasında "gizli madde" iddiası

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında geçen hafta varılan anlaşmada, ABD'nin BAE'ye askeri teknoloji transferine yeşil ışık yakan bir gizli madde olduğu iddia edildi.

İsrail'de yayımlanan Yediot Ahronot gazetesinin ABD ve BAE'den kaynaklara dayandırdığı habere göre anlaşmadaki gizli maddeyle, Amerikan F-35 savaş uçakları ve İHA (insansız hava aracı) teknolojisinin BAE'ye satılmasının önü açılacak.

İsrail, bölgedeki diğer ülkelerin hava kuvvetlerinin güçlenmemesi için başta savaş uçağı ve İHA teknolojisi olmak üzere silah ticaretine şimdiye kadar karşı çıkıyordu. İsrail ve ABD arasında on yıllardır geçerli mutabakat gereği ABD de bu ülkelere askeri dengeyi değiştirebilecek silah ve teknoloji satışı gerçekleştirmiyordu.

Netanyahu gizli maddeyi sakladı mı?

İsrail'den Haaretz gazetesi adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberde İsrail'in BAE ile vardığı anlaşma konusunda üst düzey savunma yetkililerini bilgilendirmediği iddiasına yer verdi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kısa süre önce yaptığı bir açıklamada, kendisinden sonra Başbakanlık görevini devralacak olan Savunma Bakanı Benny Gantz ile Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi'nin, detayların önceden kamuoyuna yansımaması için anlaşma sürecinin dışında bırakıldığını itiraf etmişti.

Netanyahu, gizli maddeyle BAE'ye askeri teknoloji transferi yapılacağına dair medyaya yansıyan haberlerin ardından yaptığı açıklamada, hükümetin bu konudaki tutumunda bir yumuşama olmadığını bildirdi. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "BAE ile yapılan görüşmelerde İsrail, Ortadoğu'daki herhangi bir ülkeye askeri dengeleri değiştirebilecek silah ve savunma teknolojileri satışı konusundaki tutumunda bir değişikliğe gitmemiştir" ifadeleri yer aldı.

Geçen hafta ABD aracılığıyla İsrail ve BAE arasında varıldığı duyurulan anlaşma, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin başlatılmasını öngörüyor. BAE böylece İsrail'i tanıyan ilk Körfez ülkesi ve Mısır ile Ürdün'ün ardından üçüncü Arap ülkesi olacak. Anlaşmayla İsrail, işgal altında bulundurduğu Batı Şeria'nın bazı bölümlerini ilhak planlarını askıya almayı taahhüt etmişti.

dpa,rtr/BK,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe