Isparta Belediye Başkanı: Akşama kadar her eve elektrik verilebilir

Isparta'da etkili olan kar yağışı nedeniyle dört gündür kentin bazı bölgelerine elektrik verilememesi vatandaşları zor duruma düşürdü. Kentte ilk ve orta dereceli okullar önümüzdeki hafta tatil edildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Çok büyük ihtimalle akşama kalmadan tamamı tamir edilerek elektrik her eve verilecek" dedi. Belediye Başkanı kentte 30 yıldır böyle bir yağış olmadığını ifade etti.

Bir vatandaşın donarak öldüğü iddiası

Isparta Valiliği ise kentte bir vatandaşın soğuktan donarak öldüğü yönünde basında çıkan haberleri yazılı bir açıklama ile yalanladı. Açıklamada 5 Şubat'ta Yalvaç ilçesinde bir vatandaşın yaşamını yitirdiği belirtilerek, "Ölü bulunan vatandaşımızın çevreden edinilen bilgilere göre tek başına yaşadığı, aklen malul olduğu, komşularının yardımını kabul etmediği öğrenilmiştir" denildi.

Vatandaşın bulunduğu evde yapılan incelemede evin elektrik akımının faal olduğunu belirten valilik, evde sobanın kurulu olduğu ancak kullanılmadığının tespit edildiğini kaydetti. Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında belirtilenin aksine ilimizde meydana gelen olumsuz hava koşullarından dolayı Yalvaç ilçemizde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanmamış olup şu anda ilçemizin tamamına elektrik enerjisi sağlanmaktadır. Meydana gelen şüpheli ölüm olayı ile adli ve idari inceleme titizlikle devam etmektedir" denildi.

CHP'den eleştiri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, elektrik kesintilerini eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Milletvekillerimiz günlerdir Isparta Halkı ile birlikte. Beceriksiz yönetimin sonucu halk perişan! Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar. Araştırma önergesi vereceğiz, reddedecekler. Mobese’lerden ses yok tabii. Trollerde büyük sessizlik" ifadesine yer verdi.

Anka haber ajansı CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın Isparta'da konuk olduğu bir evde vatandaşlarla yaptığı sohbetin yer aldığı videoya yer verdi. Vatandaşlar kentte dört gündür elektrik olmadığını söyleyerek tepki gösterdiler. Bir vatandaş, "Bugün 72 saat bitti, dördüncü güne girdik, Isparta’da elektrik yok" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Antalya Milletvekili Cavit Arı, CHP İl Başkanı Hikmet Yalım Halıcı ve Gönen Belediye Başkanı Osman Kesmez vatandaşları ziyaretin ardından Isparta'da bir basın toplantısı düzenlediler.

Ahmet Akın, "21. yüzyılda bu skandala, 500 bin nüfuslu kentin karanlıkta kalmasına neden olan tüm sorumluları istifaya davet ediyoruz" derken, Biçer Karaca şu açıklamayı yaptı:

"Liyakatsiz bir yönetim anlayışının Isparta'yı 4-5 gündür kaderiyle baş başa bıraktığını görüyoruz. İstanbul'da kar yağışı başladığında, ertesi gün üç bakanı İstanbul'a gönderen saraydaki tek kişilik hükümete soruyorum: Enerji Bakanı neden dördüncü gün geldi" dedi.

Valilik ne demişti?

Isparta Valiliği elektrik kesintisiyle ilgili olarak dün yaptığı yazılı açıklamada, Isparta ve ilçelerinin aynı anda tamamına elektrik verilememesinden kaynaklı aydınlatma, ısınma, haberleşme ve internet bağlantı sıkıntılarının devam ettiğini belirtmişti. Valilik, ''Elektrik enerjinin en kısa zamanda verilebilmesi için, TEDAŞ, TEİAŞ ve Akdeniz İletişim AŞ. olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar, ilave olarak çevre illerden de gelen takviye ekip ve yeteri sayıda araçla çalışmalarını aralıksız devam ettirmektedirler'' ifadesine yer vermişt

Anka, DW / HT,EC

©Deutsche Welle Türkçe