 İspanya′ya dokunulmazlık uyarısı | AVRUPA | DW | 19.12.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

İspanya'ya dokunulmazlık uyarısı

Avrupa Adalet Divanı, AP milletvekili seçilen Katalan politikacının yemin ederek göreve başlamasını engelleyen İspanya’yı haksız buldu. Mahkeme dokunulmazlık hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Oriol Junqueras

Oriol Junqueras

Avrupa Adalet Divanı, İspanya’nın, Avrupa Parlamentosu’na (AP) seçilen ancak tutuklu olduğu için göreve başlamasına izin verilmeyen Katalan lider Oriol Junqueras’ın dokunulmazlığını ihlal ettiğine hükmetti. Hakimler, ayrılıkçı Katalan lider Junqueras’ın Mayıs ayında yapılan AP seçimlerinde milletvekilliği kazanmasıyla dokunulmazlık hakkına kavuştuğunu, İspanyol makamların ise göreve başlamasını engelleyerek bunu ihlal ettiğine karar verdi.

İspanya yasalarına göre, Avrupa Parlamentosu’na seçilen bir vekilin Strasbourg’da göreve başlamadan önce İspanya Anayasası’na bağlılık yemini etmesi gerekiyor. İspanyol makamları, Junqueras’ın seçildikten sonra yemin için cezaevinden ayrılmasına izin vermemiş, bunun sonucu olarak da ülkenin Seçim Komisyonu ayrılıkçı Katalan liderin AP’deki koltuğunu "boş" olarak deklare ederek vekillik ile bağlantılı bütün haklarını da geçersiz saymıştı.

Dokunulmazlık ihlali

Avrupa Adalet Divanı hakimleri, AP üyeliğine seçilen kişilerin "seçim sonuçlarının ilan edildiği andan itibaren kazandıkları dokunulmazlığın seyahat etme ve parlamento oturumlarına katılmalarını kapsadığını" vurguladı. Kararda, İspanyol yasal düzenlemelerinin Avrupa Birliği’nin hukuki düzenlemelerinden sonra geldiği de hatırlatıldı. Bu durumda İspanyol makamlarının yapması gerekenin, AP’ye seçilen bir kişinin meclisin açılışına katılmak üzere cezaevinden ayrılmasına izin vermek olacağı belirtildi. Mahkeme, Junqueras’ın dokunulmazlığının kaldırılması talebinin, yemin ederek göreve başlaması sonrasında talep edilebileceğini de kaydetti.

Sürgündeki Katalan lider Carles Puigdemont

Sürgündeki Katalan lider Carles Puigdemont

Lüksemburg’daki Avrupa Adalet Divanı’nın verdiği ihlal kararının Junqueras dışında seçilen diğer iki Katalan lideri de etkilemesi bekleniyor. Mayıs 2019’da yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ayrılıkçı Oriol Junqueras dışında sürgünde olan Katalan lider Carles Puigdemont ile bölgesel parlamento milletvekili Toni Comin de milletvekilliği kazanmıştı. İspanya, sürgünde yaşayan Puigdemont ile Comin hakkında yakalama kararları çıkarmış, Junqueras’ı Katalonya’nın ayrılmasına yönelik gösterilerdeki rolü nedeniyle "isyan" ve "isyana teşvik" gerekçesiyle 13 yıl hapis cezasına mahkum etmişti.

Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı’nın bu kararının Junqueras'ın seçilmiş vekil statüsünde değişikliğe yol açıp açmayacağı henüz bilinmiyor.

AFP/ETO,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Katalan liderlere 9 ila 13 yıl hapis cezası

İspanya Yüksek Mahkemesi, dokuz ayrılıkçı Katalan liderle ilgili olarak 2017 yılındaki bağımsızlık referandumunda oynadıkları rolden dolayı 9 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası verdi. (14.10.2019)  

İspanya Katalan siyasetçilere mazbatasını vermiyor

İspanyol makamları Avrupa Parlamentosu seçimlerini kazanan ikisi sürgünde biri cezaevinde olan üç ayrılıkçı Katalan siyasetçiye mazbatalarını teslim etmedi. (17.06.2019)  

Barcelona’da ayrılıkçı Katalan liderler için dev gösteri

Barcelona’da yüz binlerce kişi İspanya’da yargılanan ayrılıkçı liderlerle dayanışma amacıyla sokağa çıktı. Organizatörlere göre gösteriye yaklaşık 500 bin kişi katıldı. (17.02.2019)  

Benzer içerik

Spanien Justiz Urteil katalonische Separatisten

Katalan liderlere 9 ila 13 yıl hapis cezası 14.10.2019

İspanya Yüksek Mahkemesi, dokuz ayrılıkçı Katalan liderle ilgili olarak 2017 yılındaki bağımsızlık referandumunda oynadıkları rolden dolayı 9 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası verdi.

Spanien: Proteste in Barcelona

Barcelona'da ayrılıkçılar polisle çatıştı 19.10.2019

Barcelona’da Katalanların düzenlediği ve yarım milyon kişinin katıldığı protesto gösterilerine şiddet karıştı.

Spanien Katalonien Protest

Barcelona'da gösteriler nedeniyle tansiyon yüksek 18.10.2019

İspanya'da Katalan liderlere verilen hapis cezası sonrası başlayan protestolar sürüyor. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği eylemler nedeniyle Barcelona-Real Madrid karşılaşması ertelendi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Malta Başbakanı Joseph Muscat, 1 Aralık'ta televizyondan halka seslenerek ocak ayında istifa edeceğini açıklamıştı.

AP’den Malta Başbakanı’na derhal istifa çağrısı

AP, gazeteci Caruana Galizia suikastı ile bağlantılı olarak Malta hükümeti üzerindeki baskıyı artıyor. Parlamentoda büyük çoğunluğun oylarıyla alınan kararda Malta Başbakanı Muscat’ın derhal istifa etmesi talep edildi.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

The science of horror  