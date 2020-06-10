 İspanya′da yeni bir başlangıç talebiyle gösteri | AVRUPA | DW | 28.06.2020

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AVRUPA

İspanya'da yeni bir başlangıç talebiyle gösteri

İspanya'nın birçok kentinde binlerce kişi korona krizinin ardından toplumsal yeni bir başlangıç talebiyle sokağa çıktı.

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İspanya'da cumartesi günü korona krizinin ardından toplumsal yeni bir başlangıç talebiyle binlerce kişi sokağa çıktı. Birçok sendikanın çağrısıyla yaklaşık 60 kentte gösteriler düzenlendi.

Madrid'deki gösteriler sırasında açıklama yapan UGT sendikası başkanı Pepe Alvarez, "Ülkenin yeniden inşasını talep ediyoruz. Pandeminin siyasi anlamda istismar edilmeyeceği konusunda toplumsal bir uzlaşıya ihtiyacımız var" diye konuştu. Alvarez açıklamasında kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi gerektiğini de vurguladı.

Başkentteki gösterilere binden fazla kişi katıldı. Protestocuların büyük bölümünün maske taktığı gözlendi.

Göstericilerden Ana Sanchez de la Cueva krizin faturasının sıradan vatandaşa kesilmesiyle ilgili duyduğu endişeyi dile getirdi. De la Cueva "Burada oluşumuzun iki nedeni var. Birincisi bu krizden onurlu bir şekilde çıkabilmek için ciddi bir ekonomik iyileşme talebi ve kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi için harekete geçilmesi" dedi.

İspanya Avrupa genelindeki en sıkı koronavirüs tedbirlerini uygulamaya koymuştu

İspanya Avrupa genelindeki en sıkı koronavirüs tedbirlerini uygulamaya koymuştu

Yüz binlerce kişi işini kaybetti

Korona krizinin neden olduğu ekonomik kırılma sebebiyle İspanya'da yüz binlerce kişiişini kaybetti. Ülkede mart ayında işsizlik oranı yüzde 14,4'e yükseldi. Hükümetin tahminlerine göre bu oranın yıl sonuna kadar yüzde 19'a kadar yükselmesi mümkün.

Koronavirüs salgını nedeniyle İspanya'da hükümet mart ayında olağanüstü hal ilan etmiş ve Avrupa genelindeki en sıkı koronavirüs tedbirlerini uygulamaya koymuştu. Salgının başlangıcından bu yana ülkede yaklaşık 250 bin koronavirüs vakası kayıtlara geçti. 28 binden fazla kişi ise COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

AFP/ BW,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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