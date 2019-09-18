İspanya'da dört yılda dördüncü seçim

İspanya'da 37 milyon seçmen son dört yılda dördüncü kez sandığa gidiyor. Ülkede son genel seçimler geçen nisanda yapılmış, seçime katılım oranı yüzde 72 olmuştu. 10 Kasım erken genel seçimlerine katılım oranının, nisan seçimlerinin altında kalması bekleniyor. Seçimlere mektupla katılım oranında da büyük artış olduğu belirtiliyor.

Anketlere göre, yapılacak erken genel seçimler de siyasi istikrarın sağlamasına yetmeyecek. İspanya Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Başbakan Pedro Sanchez'in yine seçimlerden galip çıkması bekleniyor. Ancak çıkacak seçim sonuçlarıyla istikrarlı bir hükümet kurulması mümkün gözükmüyor. Anketlere göre Madrid'deki parlamentoda ne sağ ne de sol kanadın 350 sandalyeden 176'sını kazanarak çoğunluğu elde etmesi mümkün değil.

Başbakan Sanchez diğer sol partilerle yapılacak bir koalisyona sıcak bakmıyor. Ünlü İspanyol gazetesi "El País" cumartesi baskısında "Blokajın sonu gelecek gibi gözükmüyor" manşetine yer verdi. Nisan ayındaki genel seçimlerin ardından Sanchez aylarca hükümeti kurma konusunda hiçbir partiyle anlaşamamıştı. İspanya Kralı 6. Filipe geçen eylülde yeniden erken seçime gidileceğini ilan etmişti.

Vox partisi lideri Santiago Abascal

Aşırı sağcıların oy oranını artırması bekleniyor

Geçen seçimlerde büyük oranda oy kaybetse de seçimlerden birinci parti olarak çıkan Halk Partisi'nin (PP) bu seçimlerin de kazananı olması bekleniyor. Diktatör Francisco Franco'nun mirasçısı olarak görülen aşırı sağcı Vox Partisi'nin alacağı sonuç ise merakla bekleniyor. Anketlere göre partinin yüzde 12 ila 14 oranında oy olarak seçimlerden üçüncü parti olarak çıkması mümkün. Vox Partisi nisanda yapılan seçimlerde yaklaşık yüzde 10 oy alarak ilk kez parlamentoya girmeyi başarmıştı.

Uzmanlar Katalonya'da devam eden bağımsızlık yanlısı protestoların seçimler üzerinde etkili olabileceğine dikkat çekiyor. Muhafazakarlar Sanchez'i Katalanlara gereken yanıtı vermediği gerekçesiyle eleştiriyor. Seçim günü olası gerginliklerin önüne geçmek için yaklaşık 8 bini yerel, 4 bin 500’ü ulusal güvenlik güçlerine ait polis memuru ve sivil görevli güvenliği sağlamak için görevlendirildi.

İspanya’da oy verme işlemi TSİ 22.00'ye, Kanarya Adalarında ise TSİ 23.00'e kadar devam edecek.

dpa, rtr, afp /BW,EC

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