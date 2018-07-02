 İspanya′da şike skandalında futbolcular gözaltında | SPOR | DW | 28.05.2019

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SPOR

İspanya'da şike skandalında futbolcular gözaltında

İspanya'da şike skandalında birinci ve ikinci lig takımlarında oynayan futbolcular ve bazı eski futbolcular gözaltına alındı. Sporcular organize suç örgütüne üye olmak ve maçlara şike karıştırmakla suçlanıyor.

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Aralarında eski Real Madrid oyuncusu Raul Bravo'nun da olduğu futbolcular Salı günü futbol maçlarına şike karıştırarak bahis oyunlarından kazanç elde etmek amaçlı bir suç örgütüne üye olmak suçlaması ile gözaltına alındı.

İspanyol gazetesi El Pais'in haberinde Bravo'nun suç şebekesinin lideri olduğu iddia edildi. Birinci lig La Liga takımlarından Real Valladolid Futbol Klübü'nden Borja Fernandez ve eski oyuncu Carlos Aranda'nın, Getafe oyuncusu Samuel Saiz Alonso ve ikinci lig takımı Deportivo de la Coruna oyuncusu Inigo Lopez Montana'nın ve Huesca'nın eski oyuncularının gözaltına alındığı kaydedilliyor.

Ayrıca Huesca'nın Başkanı Agustin Lasaosa ve aynı klübün sağlık ekibinin yöneticisinin de aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtiliyor. Gözaltındakilere organize suç örgütüne üye olmak, yolsuzluk ve para aklama suçlamaları yöneltiliyor.

İspanyol polisi bu sabah gözaltıların olduğunu doğruladığı ancak soruşturmanın devam etmesi nedeniyle daha fazla detay vermedi.

dpa, rtr/SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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