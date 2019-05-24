 İspanya Katalan siyasetçilere mazbatasını vermiyor | AVRUPA | DW | 17.06.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

İspanya Katalan siyasetçilere mazbatasını vermiyor

İspanyol makamları Avrupa Parlamentosu seçimlerini kazanan ikisi sürgünde biri cezaevinde olan üç ayrılıkçı Katalan siyasetçiye mazbatalarını teslim etmedi.

Carles Puigdemont (ortada) ve Antoni Comin (solda)

Carles Puigdemont (ortada) ve Antoni Comin (solda)

Madrid hükümeti Avrupa Parlamento seçimlerini kazanan Katalonya Özerk Bölgesi'nin eski lideri Carles Puigdemont ve Katalonya eski Sağlık Bakanı Antoni Comin'in mazbatasını teslim etmedi.

İspanya Ulusal Seçim Komisyonu, Belçika'da sürgünde yaşayan iki ayrılıkçı Katalan politikacının avukatının başvurusunu reddetti. Avukat Gonzalo Boye iki Katalan politikacıyı temsilen seçim komisyonuna noter onaylı vekaletname ve noter huzunda verilmiş yemin metnini sunduğunu açıkladı.

İspanyol seçim hukukuna göre Avrupa Parlamentosu seçimlerini kazanan 54 milletvekilinin göreve başlayabilmesi için Anayasa üzerine yemin etmesi ve mazbatalarını teslim alması gerekiyor.

Cezaevindeki Oriol Junqueras

Cezaevindeki Oriol Junqueras

Ancak Katalonya Özerk Bölgesi'nde 2017'de düzenlenen bağımsızlık referandumundaki rolleri nedeniyle yargılanan Puigdemont ve Comin tutuklanma riski nedeniyle Belçika'da yaşıyor. Puigdemont hakkında 30 yıla kadar hapis isteniyor.

19 aydır cezaevindeki Katalonya Özerk Yönetimi Eski Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras'ın da mazbatasını almak için cezaevinden çıkışına izin verilmedi. Avrupa Parlamentosu seçimlerini kazanan diğer bir isim olan Junqueras'ın mazbatasını teslim almak üzere cezaevinden çıkma talebi Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi.

Mahkeme gerekçe olarak yargılamanın selametini gösteririken, Junqueras'ın avukatı müvekkili hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığına işaret ederek karara itiraz etti.

dpa/MY,GA   

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Bağımsızlık girişiminin birinci yılında Puigdemont'tan yeni parti

Katalonya'nın bağımsızlık girişiminin birinci yıldönümünde eski Katalan lider Puigdemont liderliğinde yeni bir parti kurulduğu açıklandı. (27.10.2018)  

Eski Katalan lider Belçika'da

Almanya'da bir süre tutuklu kalan Katalonya Özerk Yönetimi'nin eski başkanı Carles Puigdemont Belçika'ya döndü. Puigdemont Katalonya'nın bağımsızlığı için Brüksel'de çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor. (28.07.2018)  

İspanya Puigdemont hakkındaki iade talebini geri çekti

İspanya'da mahkeme, eski Katalan lider Carles Puigdemont ve beş Katalan politikacı hakkındaki iade talebini geri çekti. (19.07.2018)  

Benzer içerik

Spanien Konstituierende Sitzung des Parlaments

Tutuklu Katalan siyasetçilerin vekilliği askıya alındı 24.05.2019

İspanya’da geçen ayki erken seçimlerde parlamentoya seçilen dört ayrılıkçı Katalan siyasetçinin vekillikleri askıya alındı. Cezaevinde bulunan milletvekillerinin açılış oturumuna katılmasına izin verilmişti.

Spanien Demo zum Prozess gegen Katalanische Separatistenführer

Barcelona’da ayrılıkçı Katalan liderler için dev gösteri 17.02.2019

Barcelona’da yüz binlerce kişi İspanya’da yargılanan ayrılıkçı liderlerle dayanışma amacıyla sokağa çıktı. Organizatörlere göre gösteriye yaklaşık 500 bin kişi katıldı.

Spanien Oberster Gerichtshof in Madrid

İspanya'da Katalan liderlerin davası başladı 12.02.2019

İspanya’nın Katalonya özerk bölgesinde düzenlenen bağımsızlık referandumu nedeniyle "isyan" ve "isyana teşvik" ile suçlanan 12 Katalan liderden 9'u ilk kez hakim karşısına çıktı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Hedefi Avrupa olan çok sayıda sığınmacı Türkiye-Yunanistan sınırını geçmeye çalışırken yakalanıyor

Türkiye'den Avrupa'ya geçen sığınmacıların sayısında belirgin düşüş

AB Komisyonu verilerine göre, Türkiye'den Avrupa'ya geçen sığınmacıların sayısı bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 30 oranında azaldı.  

FOTO-GALERİ

Stefanie Graf Tennisspielerin (Imago images/Fassbender)

Efsane raket Steffi Graf 50 yaşında

50. yaşını kutlayan tenis efsanesi Steffi Graf'ın zaferlerle dolu kariyerinin unutulmazlarını derledik...  