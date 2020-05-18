 İsimsizler Hareketi′ne polis operasyonu | TÜRKİYE | DW | 25.09.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

İsimsizler Hareketi'ne polis operasyonu

Twitter'da "İsimsizler Hareketi" adlı hesaptan hükümete yönelik provokatif paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle düzenlenen polis baskınlarında 24 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

default

Önerdiğimiz linkler

Daha önce Redhack soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu'nun örgüt propagandası suçlamasıyla yeniden gözaltına alındığı bildirildi. Gazeteci Hakan Gülseven de gözaltında.

Hacker grubu RedHack, hafta içinde Doğan Medya Grubu'nu satın almasıyla gündeme gelen Demirören Holding'e ait internet sitelerini hackledi.

Altı ilde düzenlenen baskınlarda sosyal medyada İsimsizler Hareketi adı altında örgütlenerek paylaşım yaptığı iddia edilen 24 kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerin paylaşımlarıyla "halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği, devlet büyüklerine hakarette bulunup, seçilmiş hükümeti yıpratmak ve kamuoyunda yankı uyandırmak amacıyla provakatif paylaşımlarda bulunduğu" iddia ediliyor.

İsimsizler Hareketi’nin tutukluluğu devam eden Taylan Kulaçoğlu tarafından oluşturulduğu, Kulaçoğlu’nun cezaevine girmesinin ardındansa oluşumun Avukat Tamer Doğan tarafından sürdürüldüğü iddia edildi.

Operasyonda İstanbul'da 18, Balıkesir'de 2, Aydın'da, Denizli'de, Diyarbakır ve Tekirdağ'da 1'er olmak üzere 24 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 10 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan gazeteci Hakan Gülseven'in serbest bırakıldığı belirtiliyor. Son olarak 17 Mayıs 2020 tarihinde Taylan Kulaçoğlu ile beraber "suç işlemeye tahrik ve suçu ve suçluyu övme" gerekçesiyle gözaltına alınan Gülseven daha sonra serbest bırakılmıştı.

RedHack soruşturması kapsamında 2013 yılında da iki kez gözaltına alınan, delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın mail hesabının hacklenmesi sonrası gözaltına alınmıştı. Kulaçoğlu bir süredir yapılan haberler ve sosyal medya saldırıları ile hedef gösterildiğini ve düğmeye basıldığını söylemişti.

DW,DHA,ANKA,/ MK/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Symbolbild | Twitter

Taylan Kulaçoğlu ve Hakan Gülseven gözaltına alındı 18.05.2020

Daha önce Redhack soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu'nun örgüt propagandası suçlamasıyla yeniden gözaltına alındığı bildirildi. Gazeteci Hakan Gülseven de gözaltında.

Türkei Izmir | Uhrturm | Banu Özdemir, CHP

CHP'li Banu Özdemir tahliye edildi 29.05.2020

İzmir'de cami hoparlörlerinden Çav Bella çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanan CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir tahliye edildi.

Türkei Izmir | Uhrturm | Banu Özdemir, CHP

CHP'li Banu Özdemir hakkında üç yıl hapis talebi 04.06.2020

İzmir’de camilerden Çav Bella şarkısının çalındığı görüntüleri paylaştığı için tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı hakkında üç yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Mithat Sancar

Kobani operasyonu: Çok sayıda HDP'li gözaltında

Düzenlenen Kobani operasyonlarında aralarında Ayhan Bilgen ve Sırrı Süreyya Önder'in de bulunduğu çok sayıda HDP'li gözaltına alındı. Operasyonlara tepki gösteren HDP Eş Genel Başkanı Sancar "Bu bir darbe planıdır" dedi.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  