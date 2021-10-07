İSİG Meclisi: Eylül'de en az 175 işçi öldü

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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin İş Cinayeti Raporu’na göre eylül ayında en az 175 işçi yaşamını yitirdi. 2021 yılının ilk dokuz ayında ise en az bin 674 işçi hayatını kaybetti.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin işçi ölümlerine ilişkin hazırladığı İş Cinayeti Raporu’na göre eylül ayında iş cinayetlerinde yaşamını yitiren 175 işçiden 18’i kadın, 157’si erkek. Eylül ayında 3 Suriyeli, 1 Macar ve 1 Türkmen olmak üzere 5 göçmen de iş kazalarında hayatını kaybetti.
Raporda, iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçilerle ilgili şu bilgilere yer verildi:
13 ölüm İstanbul’da; 11 ölüm Kocaeli’de; 10’ar ölüm Şanlıurfa ve Tekirdağ’da; dokuz ölüm Bursa’da; 8’er ölüm Antalya ve İzmir’de; 7 ölüm Ankara’da; 5’er ölüm Adana ve Çorum’da; 4’er ölüm Hatay, Karabük, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun’da kaydedildi.
Tarım işkolunda 17 işçi ve 11 çiftçi hayatını kaybetti. Ölümlerin üçte biri sanayi işkollarında gerçekleşti. 12 tarım, 8 tekstil ve 7 taşımacılık işçisi trafik/servis kazası nedeniyle hayatını kaybetti. Covid-19 nedenli ölümler ise rapora 53 olarak yansıdı.
Covid-19 nedeniyle 21 ölüm ticaret/büro/eğitim, 17 ölüm sağlık, 3 ölüm belediye, 3 ölüm güvenlik sektörlerinde yaşandı.
Rapora göre inşaatlardaki iş cinayetlerinin üçte ikisi yüksekten düşme şeklinde gerçekleşti. 5 çocuk, çalışırken hayatını kaybetti. Çocuk işçiler tarım, inşaat ve konaklama işkollarında çalışıyordu.
Raporda 51 yaş ve üstünde çalışırken ölen 47 emekçinin sektörlere dağılım şöyle sıralandı: Çiftçi, esnaf, tarım, maden, tekstil, basın, büro, eğitim, ticaret, çimento, metal, inşaat, taşımacılık, gemi, sağlık, belediye ve genel işler işçileri.
ANKA/TY,JD
©️ Deutsche Welle Türkçe