Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

İrlanda

Kuzeybatı Avrupa'da bir ülke.

İrlanda, 1 Ocak 1973'ten beri AB üyesidir. Kuzey doğusunda, Birleşik Krallık'a bağlı olan Kuzey İrlanda ile komşu olan İrlanda'nın batısı Atlas Okyanusu, doğusu İrlanda Denizi, güneydoğusu St George Kanalı, güneyi ise Kelt Denizi ile çevrilidir. Ülke, parlamenter demokrasi ve anayasal cumhuriyet ile yönetilmektedir.

18.03.2020 March 18, 2020, Dulles, VA, United States: A U.S. Customs and Border Protection officer screens international passengers arriving at Dulles International Airport wearing personal protective equipment March 13, 2020 in Dulles, Virginia. In response to the COVID-19, coronavirus pandemic CBP officers and travelers have begun wearing gloves and masks as protection from viral exposure. Dulles United States - ZUMAp138 20200318zaap138013 Copyright: xGlennxFawcett/CbpxPhotosx

ABD'de seyahat yasakları yeniden gündemde 25.01.2021

ABD Başkanı Joe Biden'ın İngiltere, Brezilya, İrlanda, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Avrupa ülkelerinin birçoğundan gelen kişilere seyahat yasağını yeniden yürürlüğe koymaya hazırlandığı öğrenildi.
FILE In this June 7, 2014 file photo members of the public at the site of a mass grave for children who died in the Tuam mother and baby home, in Tuam, County Galway. Forensics experts say they have found a mass grave for young children at a former Catholic orphanage in Ireland where suspicions of unrecorded, unmarked burials have lingered for decades. (Niall Carson/PA via AP, File)

İrlanda'da dehşet: Katolik yurtlarında 9 bin bebek öldü 13.01.2021

İrlanda'da evlilik dışı 9 bin bebeğin Katolik Kilisesi yönetimi ve devletin denetimindeki yurtlarda öldüğü ortaya çıktı. Başbakan Martin, 1922-1998 yılları arasındaki olaylarla ilgili devlet adına özür diledi.
People wearing face masks as a precaution against the novel coronavirus, Covid-19, walk past the graves of the deceased during All Souls Day at the Verano Cemetery in Rome on November 2, 2020. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Koronavirüs Avrupa’da 400 binden fazla can aldı 28.11.2020

Yaklaşık bir yıl önce Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını şu ana dek Avrupa’da 400 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Diğer yandan pek çok Avrupa ülkesinde kısıtlayıcı tedbirler gevşetiliyor.
2020-07-23 13:48:21 AMSTERDAM - Touristen und Tagesausflügler auf dem Damrak. Die Stadt Amsterdam ergreift zusätzliche Maßnahmen gegen die Menschenmassen und hofft, die weitere Ausbreitung des Koronavirus zu verhindern. ANP KOEN VAN WEEL |

Koronavirüs vakaları artıyor, tüm dünyada önlemler sertleşiyor 19.10.2020

Dünya çapında koronavirüse yakalananların sayısı 40 milyonu geçerken tedbirler de sertleştiriliyor.

Trakya’nın Avrupa tipi dolmenleri ilgi bekliyor 20.08.2020

Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu'na ev sahipliği yapan Trakya’da tarih öncesi döneme ait çok sayıda tarihi eser de yer alıyor. Dolmenler bunlardan biri. İrlanda ve İngiltere’deki benzerleri turizm açısından büyük ilgi odağıyken Edirne’deki benzerleri bu ilgiden uzak…

FILE - In this Wednesday, Dec. 7, 2011 file photo, a person stands near the Apple logo at the company's store in Grand Central Terminal, in New York. The government said in a statement Monday Dec. 4, 2017, that Ireland has struck a deal with Apple to collect up to 13 billion euros ($15 billion) in back taxes and hold it in an escrow account pending an appeal before the European Court of Justice. (AP Photo/Mark Lennihan, File) |

Apple'ın AB mahkemesine karşı 13 milyar euroluk zaferi 15.07.2020

İrlanda-Apple ile AB arasındaki 13 milyar euroluk rekor davada mahkeme, Apple ve İrlanda lehine karar verdi. Buna göre Apple İrlanda’ya 13 milyar euro ek vergi ödemek zorunda kalmayacak.

Irish Government formation. Fianna Fail leader Micheal Martin arrives at the the Dail - in the Convention Centre, Dublin where he will be elected as the new Irish premier and will be officially voted in as the new Taoiseach. Picture date: Saturday June 27, 2020. Mr Martin will be the agreed nominee of the new coalition for the role of taoiseach, with Leo Varadkar taking a role in Cabinet. It is expected he would take a role as an economy or business minister. As part of a pact between Mr Martin and Mr Varadkar, Mr Martin will take the role of Taoiseach until December 2021 with Mr Varadkar resuming the Taoiseach role for the remainder of the Government term of office. See PA story IRISH Government. Photo credit should read: Niall Carson/PA Wire URN:54324041 |

İrlanda'nın yeni başbakanı Micheal Martin 28.06.2020

İrlanda’da koalisyon hükümeti aylar süren pazarlıkların ardından kuruldu ve Micheal Martin ülkenin yeni başbakanı oldu.
DEU/Deutschland/Brandenburg, 21.06.2016, Symbolbild Brexit: Britische Flagge vor der Europaflagge. Die Briten stimmen am 23. Juni 2016 in einem Referendum ueber den Verbleib des Koenigreichs Grossbritannien in der Europaeischen Union (EU) ab. | Verwendung weltweit

Brexit öncesi Britanya'dan ayrılma talepleri artıyor 30.01.2020

Britanya'nın AB'den ayrılmasına geri sayım sürerken Kuzey İrlanda ve İskoçya AB'de kalmanın yollarını arıyor. Britanya'nın parçası olan iki bölgede bağımsızlık referandumu talepleri yeniden gündemde.
Police are seen at the scene where bodies were discovered in a lorry container, in Grays, Essex, Britain October 23, 2019. REUTERS/Hannah McKay

TIR ölümleri ile ilgili dört kişi tutuklandı 25.10.2019

İngiltere'de bir tırın içinde ölü bulunan 39 kişi ile ilgili yürütülen soruşturmada dört kişi tutuklandı. Polis, ölenlerin bir kısmının Vietnam vatandaşı olabileceğini açıkladı.
Bodies found in lorry container. The container lorry where 39 people were found dead inside leaves Waterglade Industrial Park in Grays, Essex, heading towards Tilbury Docks under police escort. Picture date: Wednesday October 23, 2019. Early indications suggest there 38 are adults and one teenager, police said. The lorry is from Bulgaria and entered the country at Holyhead, North Wales, one of the main port for ferries from Ireland. See PA story POLICE Container. Photo credit should read: Stefan Rousseau/PA Wire URN:47815870 |

Tırda ölü bulunan 39 kişinin tamamı Çinli 24.10.2019

Dün İngiltere’de bir tırda bulunan 39 cesedin tamamının Çinlilere ait olduğu belirlendi. Polis, şüphelinin memleketi olan Kuzey İrlanda’daki üç mülkte arama yaptı.
20.05.2019, Hamburg: Eine Eu-Briefwählerin geht mit ihren Briefwahlunterlagen auf der Orchesterbühne im Großen Saal der Elbphilharmonie in eine aufgestellte Wahlkabine. Die Initiative #SayYesToEurope will zur EU-Wahl mobilisieren und bietet die Möglichkeit, die mitgebrachten Briefwahlunterlagen an besonderen Orten auszufüllen. Foto: Felix König/dpa | Verwendung weltweit

AP seçimleri: İrlanda ve Çekya sandık başında 24.05.2019

Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ikinci gününde İrlanda ve Çekya sandık başında. Dün Hollanda'da yapılan seçimlerde ise ilk sonuçlara göre İşçi Partisi'nin önde olduğu bildiriliyor.
22.04.2019 Sri Lankan military officers conduct inspections and repairs inside the St. Sebastians church where a bomb blast took place in the town of Negombo, 30kms off capital city, Colombo, Sri Lanka, on April 22, 2019. - The death toll from bomb blasts that ripped through churches and luxury hotels in Sri Lanka rose dramatically April 22 to 290 -- including dozens of foreigners -- as police announced new arrests over the country's worst attacks for more than a decade (Photo by Tharaka Basnayaka/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

NOZ: Sri Lanka’da IŞİD yaşam belirtisi gösterdi 24.04.2019

Alman basınında Sri Lanka’daki terör saldırılarını IŞİD’in üstlenmesi, Kuzey İrlanda’da yaşanan şiddet olayları ile Rusya ve Kuzey Kore liderlerinin Perşembe günü gerçekleştireceği görüşme öne çıkıyor.

Journalist Lyra McKee poses for a portrait outside the Sunflower Pub on Union Street in Belfast, Northern Ireland May 19, 2017. Jess Lowe Photography/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT: JESS LOWE PHOTOGRAPHY

Kuzey İrlanda'daki gazeteci cinayetinde iki gözaltı 20.04.2019

Kuzey İrlanda’da Perşembe günü yaşanan şiddet olayları sırasında bir gazetecinin öldürülmesi ile ilgili iki kişi gözaltına alındı. Polis cinayeti “terör” kapsamında soruşturuyor.
Londonderry unrest. Petrol bombs are thrown at police in Creggan, Londonderry. Picture date: Thursday April 18, 2019. Photo credit should read: Niall Carson/PA Wire URN:42404180 |

Kuzey İrlanda'da gazeteci öldürüldü 19.04.2019

Kuzey İrlanda'da ayrılıkçı grupların gösterileri sırasında bir gazeteci vuruldu. Polis cinayeti "terör" kapsamında soruşturma kararı aldı.
British Prime Minister Theresa May, left, poses for the media with European Commission President Jean-Claude Juncker in Strasbourg, France, Monday, March 11, 2019. May flew to Strasbourg, late Monday to try to secure a last-minute deal with the bloc. (Vincent Kessler/Pool Photo via AP) |

İngiltere ile AB arasında son dakika anlaşması 12.03.2019

İngiltere Başbakanı Theresa May, AB ile yaptığı müzakerelerde Brexit anlaşmasına "yasal bağlayıcılığı" olan değişiklikler ekletmeyi başardığını açıkladı. Anlaşmanın yeni hâli bugün İngiliz parlamentosunda oylanacak.
Theresa May visit to Grimsby. Prime Minister Theresa May giving a speech at the Orsted East Coast Hub in Grimsby, Lincolnshire. Picture date: Friday March 8, 2019. See PA story POLITICS Brexit. Photo credit should read: Christopher Furlong/PA Wire URN:41650173 |

Brexit: May'in partisi Brüksel'in önerisini kabul etmedi 09.03.2019

May’in partisi, AB Başmüzakerecisi Barnier’in İngiltere’nin Gümrük Birliği’nden tek taraflı olarak çıkabileceği, ancak Kuzey İrlanda ile İrlanda arasında fiziki sınır bulunmaması yönündeki önerisini reddetti.

Daha fazlasını göster