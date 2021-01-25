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Kuzeybatı Avrupa'da bir ülke.
İrlanda, 1 Ocak 1973'ten beri AB üyesidir. Kuzey doğusunda, Birleşik Krallık'a bağlı olan Kuzey İrlanda ile komşu olan İrlanda'nın batısı Atlas Okyanusu, doğusu İrlanda Denizi, güneydoğusu St George Kanalı, güneyi ise Kelt Denizi ile çevrilidir. Ülke, parlamenter demokrasi ve anayasal cumhuriyet ile yönetilmektedir.
Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu'na ev sahipliği yapan Trakya’da tarih öncesi döneme ait çok sayıda tarihi eser de yer alıyor. Dolmenler bunlardan biri. İrlanda ve İngiltere’deki benzerleri turizm açısından büyük ilgi odağıyken Edirne’deki benzerleri bu ilgiden uzak…