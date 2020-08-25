Irkçılık boykotu: NBA'de sezonun devamına oyuncular karar verecek

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlıKenosha kentinde Jacob Blake adlı siyah Amerikalının polis tarafından vurulmasına yönelik tepkiler spor sahalarına da yansıdı.

NBA takımlarından Milwaukee Bucks'ın bu olayı protesto etmek için Orlando Magic maçına çıkmama kararının ardından aynı akşam oynanması planlanan diğer iki play-off karşılaşması da ertelendi.

Blake'in vurulduğu Wisconsin eyaletinin takımı olan Milwaukee Bucks'ın oyuncularının ortak açıklamasında, "Değişim için yapılan yoğun çağrılara rağmen hiçbir eylemde bulunulmadı. Bu yüzden bugün basketbola odaklanamayız" denildi.

Dayanışma amacıyla ABD'deki kadın basketbol, beyzbol ve futbol maçlarının da oynanmayacağı açıklanırken kortlardan da benzer bir destek geldi.

Tenis yıldızı Naomi Osaka, ABD'deki Batı & Güney Açık turnuvasındaki yarı final maçına çıkmayacağını duyurmasının ardından bu organizasyon kapsamındaki müsabakalara da ara verildiği açıklandı.

Naomi Osaka

Kariyerinde iki Grand Slam şampiyonluğu bulunan 22 yaşındaki Japon tenisçi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Oynamadığım için çok önemli bir şey olacağını sanmıyorum. Ama beyazların çoğunlukta olduğu bir sporda bir tartışma başlatabilirsem, bunu doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendiririm" dedi.

Osaka, "Polisin siyahlara soykırım uygulamaya devam ettiğini izlemek, gerçekten midemi kaldırıyor" ifadesini kullandı.

Kararı NBA oyuncuları verecek

Bu yıl daha önce koronavirüs nedeniyle dört ay askıya alınan NBA sezonundaki aranın ne kadar süreceğine bu kez oyuncular karar verecek.

NBA oyuncuları ve koçlar, tüm takımların kamp yaptığı Orlando'daki bir otelde bir araya geldi. Üç saatlik toplantıda, bir sonraki adımın ne olacağını ele alan oyuncu ve antrenörler sezona devam edilip edilmemesi konusunu da görüştü. Associated Press'e konuşan bir kaynak, oyuncu ve koçların henüz bir konsensüse varamadığını söyledi.

DW,AP/CÖ,HT

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