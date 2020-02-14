İranlı firari Zindaşti'yle bağlantılı tutuklamalar

İsveç'te yaşayan İranlı rejim muhalifi Habib Farajollah Chaab'ın Türkiye üzerinden İran'a kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan ve organize suç örgütü lideri Naci Şerifi Zindaşti ile bağlantılı olduğu öne sürülen 11 şüpheliden dokuzu tutuklandı.

Polis teşkilatı ve MİT'in ortak çalışmasında, İsveç vatandaşı Chaab'ın, Zindaşti'nin talimatı ve yönlendirmesiyle kurulan tuzak neticesinde İran'a kaçırıldığı belirlendi. DHA'nın haberine göre, 14 yıldır İsveç'te yaşayan Chaab'ın eski eşiyle buluşacağını düşünerek İstanbul'a gittiği ve bindiği minibüste uyuşturucuyla etkisiz hale getirildikten sonra önce Van'ın Başkale ilçesine, oradan da İran'a kaçırıldığı ortaya çıktı. AA'nın haberinde, bu olayda Turgay D. ve Zindaşti'nin kayınbiraderi B.F. liderliğindeki ekibin aktif rol aldığının ve Türkiye aleyhine casusluk faaliyetleri yürüttüklerinin de tespit edildiği bildirildi.

Washington Post gazetesinin haberine göre, İran'daki Arap azınlığın bağımsızlığı için mücadele eden Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi'nin (ASMLA) İsveç koluna liderlik eden Chaab'ın İstanbul'a gitmesini sağlayan kadının adı, Türkiye'de soruşturmada Saberin S. olarak geçiyor. Gazete, Saberin S.'nin Chaab'dan bir gün önce sahte pasaportla İran'dan İstanbul'a gittiğini, kaçırılma olayının ardından da İran'a döndüğünü belirtti.

Olaya ilişkin 27 Kasım'da İstanbul, Van ve Ankara'da gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 11 şüpheliden dokuzu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dört tutuklama daha

AA'nın haberine göre, Zindaşti'nin Hollanda'da bulunan adamı Tolga Hakan C.'ye, baldızının oğlu Kadir G.'nin öldürülmesi talimatı verdiği de belirlendi.

Tetikçi olduğu iddia edilen Mert A.'nın, 10 Kasım'da ruhsatsız tabanca, telefon, taşınabilir Wi-Fi cihazı ve kiralık araç içerisine sabitlenmiş kameraya bağlı canlı yayın tertibatı ile yakalandığı, Mert A.'ya yardım ve yataklık yaptığı belirlenen bir kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. İki şüpheli de tutuklandı. Aynı soruşturmada 19 Kasım'daki operasyonla dört kişi daha gözaltına alındı.

Chaab'ın kaçırılmasıyla ilgili tutuklanan dokuz kişiye ek olarak bu dört kişi de mahkemece tutuklandı.

Zindaşti 2018'de kayıplara karıştı

İranlı organize suç örgütü lideri Zindaşti, uluslararası uyuşturucu kaçaklığı yaptığı iddiasıyla tutuklandıktan sonra 2010 yılında şu an firari olan eski savcı Zekeriya Öz tarafından "Ergenekon" davasında gizli tanık yapılmasının ardından tahliye edilmişti.

Türkiye'de 2018 yılında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan bir kez daha tutuklanan Zindaşti, yaklaşık altı ay sonra 5'inci Sulh Ceza Hâkimi Cevdet Özcan tarafından serbest bırakılmıştı. Soruşturma savcısının itirazı üzerine İstanbul 6'ncı Sulh Ceza Hâkimi tekrar tutuklama kararı çıkarsa da kısa süre içinde yasa dışı yolla yurt dışına çıktığı tahmin edilen Zindaşti kayıplara karışmıştı.

Zindaşti'nin serbest bırakılması için eski AKP milletvekili Burhan Kuzu'nun hâkim Özcan ile konuştuğu da ortaya çıkmıştı. Zindaşti'yi tahliye eden hâkim Özcan'a Şubat 2020'de rüşvet suçlamasıyla dava açılmıştı.

Müebbet hapis talepleri

Zindaşti hakkında Ekim 2020'de kabul edilen iddianamede, "tasarlayarak kasten öldürme" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" dahil birçok suçla itham edilen İranlı örgüt lideri için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları talep ediliyor.

İddianemede, Zindaşti'nin 2010'da Zekeriya Öz'e gizli tanık olarak verdiği ifadelerle "Balyoz" ve "Hrant Dink" davalarındaki hâkimlerin yerine Gülen yapılanması mensubu hâkimlerin atanmasının sağlandığı da belirtiliyor.

Zindaşti ile bağlantılı 11 kişinin tutuklanmasının ardından Washington Post'a konuşan bir Türk yetkili, kaçak konumdaki Zindaşti'nin İran'da olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

DW,DHA/CÖ,HS

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