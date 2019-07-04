 İran′dan İngiltere′ye bir uyarı daha | DÜNYA | DW | 06.07.2019

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DÜNYA

İran'dan İngiltere'ye bir uyarı daha

İran ile İngiltere arasında Cebelitarık üzerinden yaşanan tanker krizi tırmanıyor. Tahran'dan Londra'ya, "Misillememizden korkmalısınız" uyarısı geldi.

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Birleşik Krallık'a bağlı Cebelitarık yönetiminin Suriye'ye ham petrol taşıdığından şüphelendiği bir İran tankerine el koymasının ardından Tahran ile Londra arasında yükselen tansiyon düşmüyor. İran'da ülkedeki en etkili kurumlardan biri olan Uzman Meclisi'nin üyesi Muhammed Ali Musevi Cezayiri, İngiltere'nin, İran'ın muhtemel misillemesinden "korkması" gerektiğini belirtti.

Cezayiri, "Şunu açıkça söylüyorum ki Birleşik Krallık İran tankerine yasa dışı şekilde el koyulmasından dolayı alacağımız misilleme önlemlerinden korkmalı" ifadesini kullandı. Cezayiri, "Zorbalığa karşı asla sessiz kalmayacağımızı gösterdik. Amerikan İHA'sına verdiğimiz sağlam yanıt gibi bu yasa dışı eyleme de uygun yanıt verilecektir" diye ekledi.

Panama bandıralı tanker geçtiğimiz Perşembe günü sabah saatlerinde Cebelitarık Boğazı'ndaki polis ve gümrük birimleri tarafından durdurulmuş, söz konusu operasyona İngiliz Kraliyet Donanması da destek olmuştu. Cebelitarık yönetimi, el koyulan tankerin Suriye'ye ham petrol taşıyarak Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarını ihlal ettiğini öne sürüyor.

Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri ve İran Devrim Muhafızları'nın eski komutanı Muhsin Rızai, operasyondan bir gün sonra yaptığı açıklamada, bu olaya misilleme olarak İran'ın da bir İngiliz petrol tankerine el koyması gerektiğini ifade etmişti.

İran 20 Haziran'da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürmüş, ABD ise İHA'nın uluslararası sular üzerindeyken hukuksuz bir biçimde vurulduğunu savunmuştu.

DW,rtr/CÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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