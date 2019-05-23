İran’dan ABD’nin asker gönderme kararına tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Amerika Birleşik Devletleri’nin Ortadoğu’ya ek bin 500 asker gönderme kararının, bölge için bir tehdit ve çok tehlikeli bir gelişme olduğunu ifade etti. Amerikalıların bu adımı açıklamak için kullandığı, İran’dan kaynaklanan sürekli tehdit gerekçesini de "saçma" olarak niteleyen Zarif, "Amerikalılar böyle bahanelerle, Basra Körfezi’nde daha fazla gerilim yaratma siyasetlerini haklı çıkarmaya çalışıyor" dedi.

Trump: Askerler koruyucu görev üstlenecek

ABD’li yetkililer Cuma günü yaptıkları açıklama ile, Ortadoğu’da halihazırda konuşlanmış olan askerlerin güvenliğini artırmak için bölgeye bin 500 asker daha yollanacağını duyurmuş, buna gerekçe olarak da İran’ın daimi tehditlerini öne sürmüştü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da, gönderilecek askerlerin öncelikli olarak "koruyucu" görevler üstleneceğini bildirmişti.

ABD ambargosu

Washington ile Tahran arasında aylardır devam eden kriz giderek tırmanıyor. Ancak iki taraf da savaşmak istemediğini pek çok kez bildirmiş durumda. ABD geçen yıl, Başkan Trump’ın kararıyla İran’la varılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran’a yeniden ambargo uygulamaya başlamıştı. Avrupa ülkeleri ve İran ise anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ediyor. Uyguladığı ekonomik ambargo ile İran’ın ekonomisine zarar veren ABD, buna gerekçe olarak İran’ın Ortadoğu’da çatışmaları körükleyen bir siyaset izlediğini ve terörizmi desteklediğini savunuyor.

dpa / ET, BW

© Deutsche Welle Türkçe