İran'da koronavirüs önlemi: 70 bin tutuklu serbest bırakılacak

Çin'den dünyaya yayılan yeni koronavirüsün yol açtığı hastalığa yakalananların sayısı dünya genelinde 110 bini aştı. 100'den fazla ülkede görülen yeni koronavirüs nedeniyle 3 bin 800'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Çin'den sonra dünyada virüsün etkili olduğu ülkelerden biri olan İran'da can kayıpları artıyor. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir gün içinde 49 kişi artarak 273'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre virüs taşıdığı resmi olarak tespit edilenlerin sayısı bir önceki güne oranla 595 kişi artarak 7 bin 161 oldu. Bakanlık virüs taşıyan 2 bin 394 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

Çin dışında en fazla ölümün yaşandığı İran'da hükümet hastalığın yayılmasını engellemek ek önlemler alınacağını açıkladı. Mizan haber ajansına konuşan İran yargısının başındaki isim İbrahim Reisi, cezaevlerinde virüsün yayılmasını engellemek için 70 bin tutuklunun ev iznine çıkmasına izin verileceğini açıkladı. Hapishaneden çıkarılanların tekrar hapse girip girmeyeceği ve sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin detaylı bilgi vermeyen Reisi "Tutukluların serbest bırakılması kamu düzenini bozmayacak" demekle yetindi.

Almanya'da virüs taşıyanların sayısı arttı

Almanya'da da virüs tespit edilenlerin sayısının bin 112'ye yükseldi. Almanya'da salgın hastalıklar konusundaki yetkili Robert Koch Enstitüsü virüsten en fazla etkilenen eyaletin 484 vaka ile Kuzey Ren-Vestfalya olduğunu açıkladı. Ülkede henüz ölüm vakası gerçekleşmezken, Mısır ülkeyi ziyarete gelen bir Alman vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Jens Spahn virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla binden fazla kişinin katıldığı etkinliklerin ertelenmesini önerdi. Spahn'ın önerisinin kabul edilmesi durumunda Alman futbol ligi maçlarının da seyircisiz oynanması gündeme gelecek.

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi de virüse karşı bir dizi önlem aldıklarını açıkladı. Konsey sözcüsü cuma hutbesinde virüsle mücadele konusuna değinileceğini belirtti. Konsey cemaate el sıkışma ve sarılmaktan imtina etmelerini tavsiye etti. Toplu ibadetlerin henüz askıya alınmadığını belirten sözcü ibadetler haricinde camilerde kalalık etkinlikler düzenlenmesinden kaçınılmasını önerdi.

Reuters, AFP, dpa/MY,JD

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