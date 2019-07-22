İran'da CIA operasyonu: 17 gözaltı

İran İstihbarat Bakanlığı'ndan bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre İran'da Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) için çalıştığı tespit edilen bir casus ağı çökertildi.

Karşı istihbarat biriminin başında yer alan yetkili, operasyonun 18 Temmuz tarihinde yapıldığını ve 17 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Adı açıklanmayan yetkili, "Ülkesine kasten ihanet edenler yargıya nakledilmiştir… Bazıları ölüm cezasına bazıları ise uzun süreli hapis cezalarına çarptırıldı" diye konuştu.

Yakalanan kişilerin "hassas ve kritik sektörlerde" görev yaptıkları ve özel sektörle de ilişkili oldukları, ayrıca birbirlerinden bağımsız olarak faaliyet gösterdikleri belirtildi.

İran medyasında ayrıca yakalanan kişilerle temas halindeki "CIA görevlilerine" ait olduğu ileri sürülen görüntüler yayınlandı. Devlet televizyonundan yayınlanan belgeselde, yayınlanan görüntülerin Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir İran vatandaşıyla temas kuran bir CIA ajanına ait olduğu ileri sürüldü.

İngiltere'de olağanüstü toplantı

Öte yandan İran ile tanker krizi yaşayan İngiltere'de hükümet, Tahran'a nasıl bir yanıt verileceğini bugün gündemine alıyor.

Londra'da olağanüstü ve acil durumlarda hükümet birimleri arasında koordinasyonu sağlama amacıyla düzenlenen güvenlik kabinesi (COBRA) toplantısı bugün yapılacak.

Başbakan Theresa May’in başkanlık edeceği toplantının gündeminde Hürmüz Boğazı'ndaki gemicilik faaliyetlerinin nasıl güvence altına alınacağı var.

İngiltere ayrıca cuma günü İngiltere bandıralı "Stena Impero" adlı gemiye el koyan İran’a baskı uygulamak için başvurulacak seçenekleri masaya yatıracak.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt daha önce yaptığı açıklamada askeri operasyonu düşünmediklerini ve krize diplomatik çözüm aradıklarını belirtmişti. Hunt'ın öğleden sonra İngiliz parlamentosunu da el konulan tankerle ilgili bilgilendirmesi bekleniyor.

Stena Impero adlı tankerin yüksek güvenlikli Bender Abbas limanında bulunduğu belirtiliyor. Gemiyi işleten İsveçli taşımacılık firması Stena Bulk 23 kişilik mürettebatın durumunun iyi olduğunu açıkladı. Firma, mürettebatı ziyaret etme talebinde bulunduklarını ancak İran tarafının buna yanıt vermediğini duyurdu.

İngiltere ile İran arasındaki tanker krizi İngiltere'nin 4 Temmuz tarihinde Cebelitarık'taki İngiliz sularında "Grace 1" adlı İran petrol tankerine el koyması ile başlamıştı. İngiltere, Suriye'ye petrol taşıdığı ve Avrupa Birliği'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımları deldiği gerekçesiyle tankere el konduğunu açıklamıştı.

AP, AFP, rtr, dpa / EC, HT

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