 İran’da askeri geçit törenine saldırı | DÜNYA | DW | 22.09.2018

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DÜNYA

İran’da askeri geçit törenine saldırı

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde bir askeri geçit törenine saldırı düzenlendi. Saldırıda 12'si İran Devrim Muhafızı olmak üzere en az 24 kişi hayatını kaybetti.

Iran Militärparade Parade (Mehr)

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde bir askeri geçit törenine silahlı saldırı düzenlendi. IRNA haber ajansının verdiği bilgilere göre saldırıda en az 24 kişi hayatını kaybederken 53 kişi yaralandı. Saldırının sorumluluğunu Ahvaz Ulusal Direnişi adlı ayrılıkçı bir grup ve IŞİD üstlendi.

Yarı resmi İran haber ajansı Tesnim saldırıda en az 12 İran Devrim Muhafızı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. IRNA'nın haberine göre ölü ve yaralılar arasında geçit törenini izlemek için tribünde oturan kadın ve çocuklar da bulunuyor. Huzistan Vali Yardımcısı Ali Hüseyin Hüseyinzade ölenler arasında bir de gazetecinin olduğunu söyleyerek yaralıların durumunun kritik olduğunu belirtti. Can kaybının artmasından endişe ediliyor. 

Iran Ahvaz Anschlag auf Militär-Parade (ISNA/S.H. Najaf)

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, saldırı ülkenin 1980-1988 yılları arasındaki İran-Irak savaşının yıl dönümü sebebiyle yapılan geçit töreni sırasında meydana geldi.

Yarı resmi haber ajansı ISNA'nın haberine göre saldırı 4 silahlı militan tarafından düzenlendi. Saldırganlardan ikisi öldürülürken diğer iki saldırganın kaçtığı belirtiliyor. Huzistan vilayetinde saldırganları yakalamak için güvenlik güçleri operasyon başlattı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif saldırıyla ilgili Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Zarif şunları ifade etti:

"Yabancı bir rejim tarafından yetiştirilen, eğitilen, silahlandırılan ve finanse edilen teröristler Ahvaz’a saldırdı. Ölenler arasında çocuklar ve gazeteciler de var. İran bu tarz saldırılardan bölgesel terör sponsorlarını ve onların ABD’li efendilerini sorumlu tutuyor. İran İranlı canları savunmak için süratle ve kararlı bir biçimde yanıt verecektir."

Reuters, dpa, AFP / EC, BÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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