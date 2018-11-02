İran: Yerli savaş uçağımızı üretmeye başladık

İran, yerli üretim savaş uçağı "Kevser"in üretimine başladıklarını duyurdu. Söz konusu duyuru, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının yeniden yürürlüğe girmesinin hemen öncesinde geldi.

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Cumartesi günkü törende yaptığı konuşmada, "Yakında bu uçak ihtiyaç duyulan miktarda üretilmiş olacak ve hava kuvvetlerimizin hizmetine girecek" dedi.

Uçak ilk kez Ağustos ayında Tahran'da düzenlenen törenle tanıtılmıştı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, söz konusu törende yaptığı konuşmada, İran'ın savunma ihtiyaçlarını diğer devletlerden bağımsız olarak karşılayabilmek amacıyla üretilen "Kevser"in yıllar süren bir çalışmanın ürünü olduğunu söylemişti. İran lideri, "savaş uçağının motorundan radar sistemine her şeyini kendilerinin yaptığını ve bundan gurur duyduklarını" dile getirmişti. "Biz kimseye saldırmak istemiyoruz çünkü bu bizim savunma doktrinimize aykırı" diyen Ruhani, "İran'ın ordusunun daha çok bölge barışını sağlama amaçlı büyüdüğünü" söylemişti.

Tahran uçağın "yüzde yüz yerli yapım" olduğunu savunsa da bazı savunma uzmanları söz konusu uçağın ilk kez 1960'lı yıllarda ABD'de üretilen F-5 model savaş uçağının tıpatıp benzeri olduğunu ifade ediyor.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de Cumartesi günü yaptığı açıklamada İran'ın artık üretimde kendi kendine yettiği mesajını vermişti. Hamaney, "ABD'nin yaptırım uygulamaktaki amacı milli ekonomimizin büyümesini felç etmek ve engellemekti ancak bu İran'da bir kendine yeterlilik hareketinin doğumuyla sonuçlandı. İran milleti yıllarca her şeyi ithal ediyordu, şimdi ise bir her şeyi kendi üretme alışkanlığı geliştirdiler" ifadelerini kullanmıştı.

Mayıs ayında Trump, İran'la 2015 yılında varılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiklerini ve varılan anlaşmayla kaldırılan yaptırımları yeniden yürürlüğe sokacağını açıklamıştı. İran ile yeni bir anlaşma yapılması gerektiğini savunan Trump yönetimi, İran'ın bu çerçevede aktif bölgesel rolünden feragat etmesi ve yürüttüğü füze programını sonlandırmasını istiyor. Tahran ise bu talepleri reddediyor.

ABD'nin yaptırımları 5 Kasım tarihinde yürürlüğe girecek.

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