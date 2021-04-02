İran: Yaptırımların adım adım kaldırılmasını kabul etmiyoruz

İran yönetimi, ABD’nin uyguladığı yaptırımların “adım adım kaldırılması” seçeneğini reddettiklerini, Tahran’ın nükleer çalışmalarla ilgili taahhütlerini yerine getirmesi için tüm yaptırımların birden kaldırılmasını gerektiğini bildirdi.

İran devlet televizyonu Press TV’ye açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD’nin Trump yönetiminde tek taraflı olarak ayrıldığı nükleer anlaşmaya dönüş ihtimaliyle ilgili değerlendirmede bulundu. Hatibzade, tüm yaptırımların kaldırılmasının İran'ın “net politikası” olduğunu belirterek “aşama içeren hiçbir plan dikkate alınmayacak” dedi. Hatibzade, İran’ın nükleer anlaşmada doğan taahhütlerini yerine getirmesinin ancak tüm yaptırımlara son verilmesiyle mümkün olduğunu dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade

ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşünü ele almak üzere Avrupa Birliği (AB), Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere ile İran’dan yetkililerin önümüzdeki hafta salı günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya gelmesi bekleniyor.Görüşmelerde İran’a yönelik ambargonun kaldırılması ve anlaşmanın tam olarak uygulanması konusu ele alınacak. Üst düzey bir AB yetkilisinin açıklamasına göre iki ay içerisinde bir anlaşmaya varılması hedefleniyor.

Tahran ve Washington’dan cuma günü yapılan açıklamalarda, İran ve ABD’nin dolaylı görüşmede bulunacağı bildirilmişti.

ABD'nin önceki başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer programını barışçıl bir şekilde sürdürmesini güvence altına alan anlaşmadan 2018 yılında tek taraflı olarak ayrılmış ve Tahran’a yaptırımları yeniden devreye sokmuştu. Ocak ayında Beyaz Saray koltuğuna oturan Joe Biden, anlaşmanın tekrar yürürlüğe girmesini sağlayacağını açıklamıştı.

Reuters/GY,BÖ

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