 İran Ukrayna yolcu uçağını ″yanlışlıkla″ vurduğunu kabul etti | DÜNYA | DW | 11.01.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

İran Ukrayna yolcu uçağını "yanlışlıkla" vurduğunu kabul etti

İran çarşamba günü düşen Ukrayna yolcu uçağını yanlışlıkla vurduğunu kabul etti. Kiev, 176 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Tahran'dan resmi özür ve tazminat istedi.

default

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Twitter hesabından yaptığı açıklamada 8 Ocak tarihinde düşen Ukrayna yolcu uçağını vurduklarını kabul etti. "İran İslam Cumhuriyeti bu korkunç hatadan dolayı derin üzüntü duymaktadır" ifadelerini kullanan Ruhani hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye diledi.

Ruhani ordunun yaptığı soruşturmaya göre uçak havalandıktan kısa süre sonra "insan hatası sonucunda füzeyle vurulduğunu" belirtti. Ruhani "bu büyük trajediye, affedilemez hataya neden olanların tespiti ve yargılanması için soruşturmaların sürdüğünü" ifade etti.

Çarşamba günü Kiev'e gitmek üzere İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi uçak kalkıştan kısa bir süre sonra Tahran dışındaki bir tarlaya düşmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı. Yolcuların büyük çoğunluğunun İran ve Kanada vatandaşı oldukları, uçakta ayrıca Ukrayna, İsveç, Almanya ve İngiltere vatandaşlarının da bulunduğu belirtiliyor.

İran hükümeti olayda sorumluluğu olduğunu şimdiye kadar reddetmişti. ABD, Kanada ve İngiliz istihbarat servisleri uçağın karadan havaya füzeyle vurulduğunu açıklamış, İran ise uçağın motordaki bir sorun ya da teknik bir hata nedeniyle düşmüş olabileceğini savunmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise olaydan Washington'u sorumlu tutan bir açıklama yaptı. Zarif, "ABD’nin maceracılığının neden olduğu bir kriz sırasında yapılan insan hatası felakete yol açtı" ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade

"Uçak seyir füzesi olarak tanımlandı"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade olayın ayrıntılarıyla ilgili devlet televizyonunda yayınlanan bir açıklama yaptı. Hacızade uçağın savunma sistemleri tarafından seyir füzesi olarak tanımlandığını ve kısa menzilli füzeyle vurulduğunu söyledi. Sorumluluğu tümüyle üstlendiklerini belirten Hacızade "Böyle bir olaya tanık olmaktansa ölmeyi tercih ederdim" diye konuştu. İranlı komutan "Sorumluluğu tümüyle üstüme alıyorum ve verilecek karar ne olursa olsun buna riayet edeceğim" dedi.

Ukrayna İran'dan resmi özür ve tazminat istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Selenski de Tahran'dan yapılan açıklamalara ilişkin "Sabah hakikati de getirdi" dedi. Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Selenski "Ukrayna suçun bütünüyle kabul edilmesinde ısrarcıdır. İran'dan olayda sorumluluğu bulunanları yargı önüne çıkarmasını, ölenlerin naaşlarını teslim etmesini, tazminat ödemesini ve resmi özür dilemesini bekliyoruz. Soruşturma tam ve açık bir biçimde, gecikme ya da kısıtlamalar olmaksızın sürdürülmelidir" dedi.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin geçen hafta ABD tarafından hedef alınarak öldürülmesinin ardından iki ülke arasında var olan gerilim bir anda tırmanmıştı. İran misilleme olarak Irak topraklarındaki ABD üslerine füze saldırısı düzenlemişti. Ukrayna uçağı da bu misillemeden kısa süre sonra düşmüştü.

dpa, AFP / EC, ET

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Kanada Başbakanı: "Ukrayna uçağını muhtemelen İran vurdu"

Kanada Başbakanı, Tahran yakınlarında düşen yolcu uçağının İran tarafından yanlışlıkla vurulmuş olma ihtimali üzerinde durduklarını söyledi. İngiltere ve ABD'den de benzer açıklamalar geldi. (10.01.2020)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

ABD'nin B-52 uçakları gücünün bir sembolü  

Benzer içerik

Iran | Überreste des abgestürzten Flugzeugs der Ukraine International Airlines

İran'da düşen Ukrayna uçağında füze ihtimali 09.01.2020

İran makamları Tahran yakınlarında düşen Ukrayna Uluslararası Havayolları'na ait yolcu uçağı ile ilgili ilk raporunu açıkladı. Uçağın geri dönmeye çalıştığı ancak yardım çağrısı yapmadığı belirtildi.

Iran Atomabkommen l Außenminister Javad Zarif

Zarif: İran ABD'ye orantılı karşılık verecek 07.01.2020

İran Dışişleri Bakanı Zarif İran'ın ABD'ye Süleymani'yi öldürmesi nedeniyle vereceği karşılığın "orantısız değil, orantılı" olacağını söyledi.

Kanada Premierminister Justin Trudeau

Kanada Başbakanı: "Ukrayna uçağını muhtemelen İran vurdu" 10.01.2020

Kanada Başbakanı, Tahran yakınlarında düşen yolcu uçağının İran tarafından yanlışlıkla vurulmuş olma ihtimali üzerinde durduklarını söyledi. İngiltere ve ABD'den de benzer açıklamalar geldi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo (solda) ve Maliye Bakanı Steven Mnuchin

ABD’den İran’a yeni yaptırımlar

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Maliye Bakanı Mnuchin, İran’a yönelik yeni yaptırımların yürürlüğe girdiğini duyurdu.  

FOTO-GALERİ

default

İran’ın tarihî kültürel zenginlikleri

Başkan Trump’ın vurma tehdidinde bulunduğu İran'ın tarihî zenginlikleri neler ve bugün bunlar nerede bulunuyor?  