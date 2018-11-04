 İran Dışişleri Bakanı Zarif: Yaptırımlar saçma | DÜNYA | DW | 06.11.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Yaptırımlar saçma

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin Tahran'a karşı devreye soktuğu yaptırımları "saçma, yasadışı ve kusurlu" bulduğunu açıkladı. Ayrıca yaptırım listesinde altı sene önce kapanan bir banka olduğu ortaya çıktı.

Cevad Zarif

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif

ABD'nin Pazartesi günü İran'a karşı devreye soktuğu yeni yaptırımlara İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif  YouTube üzerinden yaptığı bir açıklamayla tepki gösterdi.

Yaptırımları "saçma, yasa dışı ve temelde kusurlu" olarak nitelendiren Dışişleri Bakanı, İngilizce ve Farsça yayınlanan mesajında "ABD yönetimi, İran'a karşı zalim yaptırımlar uygulayarak ulusumuza büyük bir acı getireceğine ve teslim olacağımıza inanıyor gibi görünüyor" ifadesini kullandı.

Sözlerine devam eden Zarif, "Amerika'nın 40 yıldır süren düşmanlığının yarattığı zorluklara sadece kendi kaynaklarımızla direndik ve bugün tüm dünyadaki ortaklarımız bu ayrım gözetmeyen saldırıdan halkımızın en az şekilde etkilenmesi için çabalayacak" diye konuştu.

Zarif'in açıklamasının Farsça versiyonunda ise ABD'nin bu eyleminden pişman olacağı ve yaptırımların halkı bölmeyi ve yönetimden ayırma hedefi taşıdığı belirtildi.

Dışişleri Bakanı, ABD'nin Suudi Arabistan ve İsrail'e verdiği kayıtsız şartsız desteği de eleştirdi ve bu durumun Washington'ı körleştirdiğini ileri sürdü. ABD Başkanı Donald Trump'ın seleflerinin de İran'a karşı benzer politikalar uygulamaya çalıştığına dikkat çeken Zarif, görevde kaldıkları sürede deneyim kazandıkça "İran gerçeğini" kabul edip buna saygı duymaya başladıklarını dile getirdi.

Cihangiri: Gerekli petrolü satıyoruz

Konuya dair İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri'den de bir açıklama geldi. Cihangiri, ağırlıklı olarak İran'ın petrol ve petrokimya endüstrilerini, bankacılık sistemini, taşımacılık ve gemi yapımı sektörlerini hedef alan yaptırımlara ilişkin "Amerikalıların propagandanın da yardımıyla gerçekleri görmediklerini" söyledi.

İshak Cihangiri

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri

İran'da hükümete yakın Tasnim haber ajansına konuşan Cihangiri, "Amerikalılar sürekli olarak İran'ın petrolünü sıfırlamaktan bahsediyorlar ama belirtmek isterim ki şu ana kadar gerekli petrolü satmaya devam ettik" ifadelerini kullandı.

Yaptırım listesine alınan şirketlerin bazılarının yöneticileriyle de konuştuğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı, ülkesine karşı alınan ABD önlemleri ile mücadele edecek yöntemlerin bir kısmının hazır olduğunu söyledi.

Olmayan bankalara yaptırım

BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerine ek olarak Almanya'nın ve blok halinde Avrupa Birliği'nin 2015 yılında İran ile imzaladığı ve kamuoyunda nükleer anlaşma olarak bilinen sözleşmeden Washington'ın 8 Mayıs'ta çekilmesi üzerine getirilen yaptırımların kapsamı ABD Hazine Bakanlığı tarafından bugüne kadar bir günde yürürlüğe konan en büyük yaptırım paketi olarak nitelendirilmişti.

Ancak içeriğinde 200'den fazla birey ve taşıtı, 50'den fazla banka ve iştirakini hedef alan yaptırım listesinde bazı şirketlerin ve gemilerin artık olmadığının ortaya çıkması İran'da alay konusu oldu.

İçeriğinde artık kullanılmayan Boeing 747 tipi yolcu uçaklarının, yıllar önce kapanan bir bankanın ve bundan birkaç ay önce Çin açıklarında infilak eden bir petrol tankerinin bulunması, yaptırım listesinin hazırlanışı sırasında ne kadar güncel bilgilerden yararlanıldığı hakkında soru işaretleri yarattı.

Söz konusu petrol tankeri bu yılın Ocak ayında Çin'de başka bir gemi ile çarpışarak infilak ederken, listedeki İran'ın Tat Bankası da 2012 yılında kapanmıştı. Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter'dan paylaştığı mesajında yaptırım listesindeki eksik bilgiye dayalı bu unsurları "zavallı bir psikolojik savaş" olarak nitelendirdi.

Video izle 02:31
Şimdi canlı
02:31 dk

Yabancı firmalar İran ile ticaretten korkuyor

DW,AP,rtr,AFP/ÇÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

ABD’nin İran yaptırımları devreye girdi

ABD’nin İran’ın petrol, bankacılık ve finansal sektörlerini hedef alan ekonomik yaptırımları başladı. Yaptırımlardan muaf tutulacak sekiz ülkeyle ilgili bugün ABD’den açıklama yapılması bekleniyor. (05.11.2018)  

Ruhani: ABD’nin yaptırımlarını deleceğiz

Washington’ın Tahran yönetimine uygulamaya başladığı ekonomik yaptırımlara İran’dan yanıt geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “petrolümüzü satmaya ve yaptırımları delmeye devam edeceğiz” dedi. (05.11.2018)  

Dört soruda İran'a yeni yaptırımlar

ABD'nin İran'a karşı yeni yaptırımları devreye girdi. Bu kez sadece Tahran değil, İran'la ticaret yapan taraflar da hedefleniyor. Türkiye'nin yaptırımlardan etkilenip etkilenmeyeceği tartışma konusu. (04.11.2018)  

Türkiye dâhil sekiz ülke İran yaptırımlarından muaf

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran'a yaptırımlardan Türkiye'nin de aralarında olduğu sekiz ülkenin muaf tutulduğunu açıkladı. Pompeo, Trump olduğu sürece İran’ın nükleer silah sahibi olamayacağını belirtti. (05.11.2018)  

İran ABD'yi BM'ye şikâyet etti

ABD'nin İran yaptırımlarının başlamasıyla birlikte Tahran, BM'ye şikâyette bulundu. Trump ise yaptırımların küresel petrol fiyatlarının hızlı bir şekilde yükselmesini önlemek adına kademeli uygulandığını açıkladı. (05.11.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Yabancı firmalar İran ile ticaretten korkuyor  

Benzer içerik

Iran Jahrestag Besetzung US-Botschaft Demonstrationen

İran’da ABD yaptırımlarına protesto 04.11.2018

İran’da binlerce kişinin katıldığı gösterilerde ABD’nin yeni yaptırımları protesto edildi. Devrim Muhafızları Komutanı Caferi, Trump’ı İran’ı "tehdit etmemesi" konusunda uyardı.

Iran Ali Khamenei

Hamaney'den Trump'a yaptırım yanıtı: Hazırız 03.11.2018

Trump'ın ABD'nin prestijini "rezil rüsva ettiğini" söyleyen İran'ın dini lideri Hamaney, 5 Kasım'da yürürlüğe girecek yaptırımlara hazır olduklarını söyledi. Hamaney, artık "kendi kendilerine yettikleri" mesajını verdi.

Iran Jahrestag Besetzung US-Botschaft Demonstrationen

İran ABD'yi BM'ye şikâyet etti 05.11.2018

ABD'nin İran yaptırımlarının başlamasıyla birlikte Tahran, BM'ye şikâyette bulundu. Trump ise yaptırımların küresel petrol fiyatlarının hızlı bir şekilde yükselmesini önlemek adına kademeli uygulandığını açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Syrien YPG in Rakka (picture-alliance/dpa/S. Suna)

Gözlemevi: YPG askeri operasyonlarına yeniden başladı

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin Fırat'ın doğusunda IŞİD'e karşı askeri operasyonları yeniden başlattığı bildirildi. Operasyonlara Türk ordusunun YPG'ye yönelik topçu ateşi nedeniyle ara verilmişti. 

FOTO-GALERİ

Deutschland Weinstraße Weinberg mit Riesling Trauben (picture-alliance/imagebroker/H. Kehrer)

Almanya'nın şarap rotasında bir durak

Sonbahar, Almanya'nın şarap rotasında bir yolculuk yapmak için en ideal dönem. 