İran Dışişleri Bakanı Zarif: Yaptırımlar saçma

ABD'nin Pazartesi günü İran'a karşı devreye soktuğu yeni yaptırımlara İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif YouTube üzerinden yaptığı bir açıklamayla tepki gösterdi.

Yaptırımları "saçma, yasa dışı ve temelde kusurlu" olarak nitelendiren Dışişleri Bakanı, İngilizce ve Farsça yayınlanan mesajında "ABD yönetimi, İran'a karşı zalim yaptırımlar uygulayarak ulusumuza büyük bir acı getireceğine ve teslim olacağımıza inanıyor gibi görünüyor" ifadesini kullandı.

Sözlerine devam eden Zarif, "Amerika'nın 40 yıldır süren düşmanlığının yarattığı zorluklara sadece kendi kaynaklarımızla direndik ve bugün tüm dünyadaki ortaklarımız bu ayrım gözetmeyen saldırıdan halkımızın en az şekilde etkilenmesi için çabalayacak" diye konuştu.

Zarif'in açıklamasının Farsça versiyonunda ise ABD'nin bu eyleminden pişman olacağı ve yaptırımların halkı bölmeyi ve yönetimden ayırma hedefi taşıdığı belirtildi.

Dışişleri Bakanı, ABD'nin Suudi Arabistan ve İsrail'e verdiği kayıtsız şartsız desteği de eleştirdi ve bu durumun Washington'ı körleştirdiğini ileri sürdü. ABD Başkanı Donald Trump'ın seleflerinin de İran'a karşı benzer politikalar uygulamaya çalıştığına dikkat çeken Zarif, görevde kaldıkları sürede deneyim kazandıkça "İran gerçeğini" kabul edip buna saygı duymaya başladıklarını dile getirdi.

Cihangiri: Gerekli petrolü satıyoruz

Konuya dair İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri'den de bir açıklama geldi. Cihangiri, ağırlıklı olarak İran'ın petrol ve petrokimya endüstrilerini, bankacılık sistemini, taşımacılık ve gemi yapımı sektörlerini hedef alan yaptırımlara ilişkin "Amerikalıların propagandanın da yardımıyla gerçekleri görmediklerini" söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri

İran'da hükümete yakın Tasnim haber ajansına konuşan Cihangiri, "Amerikalılar sürekli olarak İran'ın petrolünü sıfırlamaktan bahsediyorlar ama belirtmek isterim ki şu ana kadar gerekli petrolü satmaya devam ettik" ifadelerini kullandı.

Yaptırım listesine alınan şirketlerin bazılarının yöneticileriyle de konuştuğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı, ülkesine karşı alınan ABD önlemleri ile mücadele edecek yöntemlerin bir kısmının hazır olduğunu söyledi.

Olmayan bankalara yaptırım

BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerine ek olarak Almanya'nın ve blok halinde Avrupa Birliği'nin 2015 yılında İran ile imzaladığı ve kamuoyunda nükleer anlaşma olarak bilinen sözleşmeden Washington'ın 8 Mayıs'ta çekilmesi üzerine getirilen yaptırımların kapsamı ABD Hazine Bakanlığı tarafından bugüne kadar bir günde yürürlüğe konan en büyük yaptırım paketi olarak nitelendirilmişti.

Ancak içeriğinde 200'den fazla birey ve taşıtı, 50'den fazla banka ve iştirakini hedef alan yaptırım listesinde bazı şirketlerin ve gemilerin artık olmadığının ortaya çıkması İran'da alay konusu oldu.

İçeriğinde artık kullanılmayan Boeing 747 tipi yolcu uçaklarının, yıllar önce kapanan bir bankanın ve bundan birkaç ay önce Çin açıklarında infilak eden bir petrol tankerinin bulunması, yaptırım listesinin hazırlanışı sırasında ne kadar güncel bilgilerden yararlanıldığı hakkında soru işaretleri yarattı.

Söz konusu petrol tankeri bu yılın Ocak ayında Çin'de başka bir gemi ile çarpışarak infilak ederken, listedeki İran'ın Tat Bankası da 2012 yılında kapanmıştı. Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter'dan paylaştığı mesajında yaptırım listesindeki eksik bilgiye dayalı bu unsurları "zavallı bir psikolojik savaş" olarak nitelendirdi.

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DW,AP,rtr,AFP/ÇÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe