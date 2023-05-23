Irak: Petrol ihracatı için Türkiye'den hâlâ yanıt gelmedi

Irak hükümeti, ülkenin kuzeyindeki Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgesinden çıkarılan petrolün Ceyhan limanı üzerinden ihracatının yeniden başlatılması için Türkiye'den onay beklediklerini yineledi.

Irak Petrol Bakanı Hayan Abdulgani, Türkiye'nin Irak hükümetine, boru hattının depremden hasar görüp görmediği konusunda teknik incelemelerin devam ettiğini söylediğini belirterek "Biz de boru hattını incelemek üzere bir teknik heyet göndereceğiz. Böylelikle hattın hazır olup olmadığını ya da ek kontrollere ihtiyaç olup olmadığını değerlendireceğiz" dedi.

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi, IKBY'nin merkezi yönetimi baypas ederek Türkiye'ye doğrudan petrol ihraç etmesiyle ilgili davada Irak'ı haklı bulmuş, satış yetkisi bulunmadığı halde IKBY'den 2014-2018 yılları arasında satın aldığı petrol nedeniyle Türkiye'yi Bağdat yönetimine 1,5 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum etmişti. Karar üzerine Türkiye, 25 Mart'ta Kuzey Irak'tan Ceyhan limanına yapılan petrol ithalatını durdurmuştu.

Iraklı yetkili: Teknik değil, siyasi

Irak, boru hattı üzerinden günde 450 bin varillik petrol ihracatı gerçekleştiriyor. Irak hükümeti, 13 Mayıs'ta petrol ihracatının yeniden başlatılması için Türkiye'ye başvuruda bulunmuştu.

Pazartesi günü Reuters ajansına konuşan bir Iraklı yetkili, boru hattı işletmecisi BOTAŞ'a Türk yetkililerden henüz talimat gitmediğini belirterek "Günlerden değil, haftalardan bahsediyoruz. Konu teknikten ziyade siyasi" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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