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Skea: "1,5 derece hedefi aşılırsa dünyanın sonu gelmez"

1 saat önce

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin yeni başkanı Jim Skea, iklim hedefinin tutturulamamasının dünyanın sonu olmayacağını, ancak bunu önemli sorunlara yol açacağını söyledi.

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İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Başkanı Jim Skea
Jim SkeaFotoğraf: Imperal College/dpa/picture alliance

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) yeni başkanı Jim Skea, dünyayı bekleyen olası iklim senaryolarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yerküre için kritik hedef olarak görülen küresel ısınmayı 1,5 santigrat derecede tutma hedefine atıfta bulunan bilim insanı, "Bu sıcaklık hedefi son derece sembolik. Yine de dünyamız 1,5 dereceyi aşarsa umutsuzluğa kapılmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Alman Spiegel dergisine demeç veren Skea, böyle bir durumda dünyanın sonunun gelmeyeceğini belirterek, "Ancak dünya daha tehlikeli bir hal alacaktır. Ülkeler birçok sorunla mücadele etmek zorunda kalacak ve toplumsal gerginlikler olacaktır" ifadelerini kullandı.

Pakistan'da, kurumuş bir gölün zemini üzerinde yürüyen bir çocuk
İklim değişikliği dünyanın pek çok bölgesinde aşırı hava olaylarına ve kuraklığa yol açıyor - (18.10.2001 / Pakistan)Fotoğraf: Paula Bronstein/Getty Images

"Bireysel çabalar radikal değişimlere yol açamaz"

Geçtiğimiz birkaç yılda bilimin siyasete nasıl aktarıldığını öğrendiğini ve bu tecrübeyi Panel'deki görevinde kullanacağını ifade eden Skea, sanayi ve taşımacılıkta kullanılan ve iklim için yıkıcı etkileri olan termik santrallerin, doğal gazın ve petrolün yerine yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılmasına özel önem atfediyor.

Bilim insanı, iklimi korumak için bireysel anlamda yapılabileceklere yönelik ise, "Hiçbir bilim insanı insanlara ne yemeleri ya da nasıl yaşamaları gerektiğine ilişkin bir reçete yazamaz" dedi. Skea, bireysel anlamda iklime zararlı alışkanlıklardan feragat etmeyi olumlu bulsa da, bunun büyük bir değişime yol açmayacağını, iklim bilinci yüksek bir yaşamın yepyeni bir altyapı gerektirdiğini vurguladı.

Geçen hafta IPCC başkanlığına seçilen Skea, iklim değişikliği ile ilgili bilimsel değerlendirmeler yapan Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşa yaklaşık 30 yıldır çalışmalarıyla katkı sunuyor. Daha önce IPCC 3. Çalışma Grubu Eş Başkanlığı görevini yürüten Skea, 40 yılı aşkın süredir iklim ve enerji alanlarında yaptığı çalışmalarıyla dünya çapında tanınan bir isim.

 

Reuters,DW / SÖ,ET

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