Interpol: Ülkeler mafyaya karşı kaybediyor

Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, ülkelerin uluslararası uyuşturucu ticaretini elinde tutan mafya ile mücadeleyi kaybetmek üzere olduğu uyarısında bulundu.

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Genel Sekreteri Jürgen Stock çetelerle mücadelenin uluslararası düzeyde kaybedilmek üzere olduğu uyarısında bulundu. Kasım ayında görevini yeni bir isme bırakacak olan Stock, Alman haber ajansı dpa'ya verdiği röportajda, "Dünya, organize suçla mücadeleyi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya" diyerek çetelerin Avrupa'da da istikrarsızlık yaratabilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.

Kökeni İtalya'nın Kalabriya bölgesi olan 'Ndrangheta mafyası gibi daha önce bölgesel faaliyet gösteren grupların ayak izlerinin artık her kıtada olduğunu aktaran Stock, söz konusu yapılar ile ilgili olarak "Küresel suçlular haline geldiler ve tıpkı küresel şirketler gibi davranıyorlar" dedi.

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Baskınlar uyuşturucu kıtlığı yaratmadı

Çetelerin temel gelir kaynağının uyuşturucu ticareti olduğunu belirten Jürgen Stock, Hamburg, Rotterdam ve Anvers gibi limanlarda rekor miktarda uyuşturucu ele geçirilse de Avrupa sokaklarında ne fiyatın değiştiğini ne de arz sorunu yaşandığını dile getirdi. Yapılan çok sayıda başarılı operasyona rağmen piyasada bir uyuşturucu kıtlığı yaşanmadığına dikkat çeken Stock'un verdiği bilgiye göre, güvenlik güçlerinin müdahale edebildiği yasa dışı uyuşturucu ticaretinin genele oranı sadece yüzde 15 ila 20 seviyesinde.

Stock limanlardaki yolsuzluğun uyuşturucu ile mücadeleyi sekteye uğrattığını, Avrupa'ya uyuşturucu akışının devam etmesinin ancak bazı liman personelinin iş birliği ile açıklanabileceğini dile getirdi. Interpol Genel Sekreteri, uyuşturucu ticaretinde kaynağın Güney Amerika ülkeleri olduğunu, ayrıca Kuzey Afrika'daki karışıklıkların buralardaki limanlardan Akdeniz'e uyuşturucu taşınmasını kolaylaştırdığını aktardı.

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Rakip çeteler şiddeti körüklüyor

Stock uyuşturucunun tüketiciye ulaştırıldığı son aşamada, özellikle rakip çeteler arasında yaşanan mıntıka mücadelesinin Almanya'ya sıçradığını da kaydetti. Son aylarda özellikle Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde peş peşe silahlı saldırı ve kundaklama olayları meydana gelmişti. Polis birbiriyle bağlantılı olduğu düşünülen bu olayların arkasında rakip uyuşturucu çeteleri olduğunu değerlendiriyor.

"Yetkililer en büyük 10-15 çeteyi dağıtmaya odaklanmalı" diyen Stock etkin mücadele için ülkelerin polis teşkilatları arasında iş birliğinin artırılması gerektiğini belirtti. 10 yıllık görevin ardından Kasım ayında Interpol'den ayrılacak olan Jürgen Stock'un yerine Brezilyalı Valdecy Urquiza'nın geçmesi bekleniyor.

dpa / MUK,ET

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