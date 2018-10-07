Interpol’ün yeni başkanı belli oldu

Çinli Meng Hongwei'in ülkesinde tutuklanmasının ardından boşalan Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) başkanlığına Güney Koreli Kim Jong Yang seçildi.

Meng'in yerine geçici olarak başkanlık görevini sürdüren Kim, Interpol Genel Kurulu'nun Dubai'deki toplantısındaki oylamayla iki yıllığına bu göreve geldi.

Kim, halen Interpol Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Rus Alexander Prokopçuk'a karşı aday olmuştu. Rusya İçişleri Bakanlığında tümgeneral rütbesiyle görev yapan Prokopçuk, oylama öncesinde favori olarak gösteriliyordu.

Batı ülkeleri, Rus aday Alexander Prokopçuk'a karşıydı.

Batı, Rus adaya karşıydı

Prokopçuk, genel kuruldaki oylama öncesinde Interpol genel başkanlığına favori aday olarak gösterilse de, uluslararası alanda kendisine karşı ciddi bir muhalefet de söz konusuydu. Son olarak bir grup ABD'li senatör, Kremlin'in merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Interpol'ü kullanarak Rusya dışındaki siyasi muhalifleri susturmaya çalışabileceği uyarısında bulunmuş, Alman siyasetçiler de Prokopçuk'un seçilmesine karşı olduklarını dile getirmişti. Moskova ise, oylamanın etkilenmeye çalışıldığını iddia ederek, eleştirileri reddetmişti.

Interpol'ün eski başkanı Çinli Meng Hongwei ülkesinde yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmış ve görevinden istifa etmişti.

Eski başkan yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı

Bugüne kadarki Interpol Başkanı Çinli Meng Hongwei, Eylül ayı sonunda Lyon'dan Çin’e gitmek üzere yola çıkmış, daha sonra eşi polise başvurarak Meng’in kayıp olduğunu duyurmuştu. Bir süre sonra, Çin'de iktidardaki Komünist Parti'nin disiplin organı olan ve genellikle kamu görevlileriyle ilgili yolsuzluk vakalarını soruşturan Ulusal Denetim Komisyonu, 64 yaşındaki Meng hakkında "kanunları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma yürütüldüğünü" açıklamış ve ardından Meng'in istifasını sunduğunu bildirmişti. Kim Jong Yang, dört yıllığına seçilmiş olan selefi Meng'in 2020'ye kadar olan görev süresini tamamlayacak.

dpa,afp / AÜ,GA

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