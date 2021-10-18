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Instagram, fotoğraf paylaşım uygulaması. 2010 yılında faaliyet geçti. Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından geliştirildi. iOS, Android, ve Windows Phone işletim sistemlerinde çalışıyor.
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80 milyon Türk'ten 25 milyonu Instagram kullanıyor. Dünya çapında dördüncü en büyük kullanıcı sayısına sahip ülke. Genç Türk tasarımcılar bunun farkında ve takipçilerin tercihlerini yakından takip ediyorlar. Tasarımcı Bünyamin Aydın'ın sokak modası markası Les Benjamins de onlardan biri. Robert Downey Jr., Aiden Smith gibi Hollywood yıldızları müşterileri arasında. Aydın, DW'ye markasını anlattı.
Paris'te 12'inci bölgede bulunan Rue Crémieux, Instagram meraklılarının kıskacında. Ancak sokak sakinleri kapılarının önünde gece gündüz fotoğraf çektiren turistlerden bıkmış. Özellikle hafta sonu Rue Crémieux'de normal bir yaşam mümkün değil. Eskiden kapı önüne masa koyup oturan bölge sakinleri şimdi neredeyse pencereden bakamıyor.