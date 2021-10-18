Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Instagram

Instagram, fotoğraf paylaşım uygulaması. 2010 yılında faaliyet geçti. Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından geliştirildi. iOS, Android, ve Windows Phone işletim sistemlerinde çalışıyor.

DW Türkçe'nin Instagram ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Bünyamin Aydın | Olimpiyatlarda Türk sporcuların resmi kıyafetleri için logo tasarladı 18.10.2021

80 milyon Türk'ten 25 milyonu Instagram kullanıyor. Dünya çapında dördüncü en büyük kullanıcı sayısına sahip ülke. Genç Türk tasarımcılar bunun farkında ve takipçilerin tercihlerini yakından takip ediyorlar. Tasarımcı Bünyamin Aydın'ın sokak modası markası Les Benjamins de onlardan biri. Robert Downey Jr., Aiden Smith gibi Hollywood yıldızları müşterileri arasında. Aydın, DW'ye markasını anlattı.
ANKARA, TURKEY - OCTOBER 4: In this photo illustration server errors are seen on Facebook, Instagram and WhatsApp in Ankara, Turkey on October 4, 2021. Facebook and its Instagram and WhatsApp services have all gone down on Monday in what marks an apparent worldwide outage for many users. Hakan Nural / Anadolu Agency

Facebook, Instagram ve WhatsApp kesintisi giderildi 05.10.2021

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Facebook ve Instagram ile haberleşme ağı WhatsApp'e küresel çapta yaşanan erişim sorunu giderildi. Sorunun hatalı konfigürasyon değişikliğinden kaynaklandığı açıklandı.

SAN ANSELMO, CALIFORNIA - APRIL 06: In this photo illustration, the WhatsApp application is displayed on a iPhone on April 6, 2016 in San Anselmo, California. Facebook-owned mobile mobile messaging application WhatsApp announced that it has completed end-to-end encryption of of all communication and data shared on the app. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

Facebook, Instagram ve WhatsApp'e erişim sağlanamıyor 04.10.2021

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamaları olan Facebook, Instagram ve WhatsApp'e küresel çapta erişim sorunu yaşanıyor. Sorunun nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
January 04, 2021*** (FILES) In this file photo taken on January 04, 2021 US President Donald Trump looks on during a rally in support of Republican incumbent senators Kelly Loeffler and David Perdue ahead of a Senate runoff in Dalton, Georgia. - Nearly 100 days into Joe Biden's presidency, predecessor Donald Trump -- twice impeached, and accused of fomenting a deadly US Capitol rebellion -- remains a curiously powerful figure in the Republican Party, potentially into the 2024 election. (Photo by MANDEL NGAN / AFP)

Eski Başkan Trump'a iki yıl Facebook yasağı 05.06.2021

Facebook, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarını iki yıl boyunca engelleme kararı aldı. Şirket, "kamu güvenliği riskinin sürmesi halinde" yasağın uzatılabileceğini duyurdu.
06.11.2019, Berlin: Der Dienstwagen mit Standarte des Bundespräsidenten steht vor dem Gebäude des Bundesnachrichtendienstes (BND). Das Staatsoberhaupt besucht die Zentrale des deutschen Geheimdienstes. Foto: Wolfgang Kumm/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Alman istihbarat teşkilatı Instagram'a girdi 17.05.2021

Alman dış istihbaratı BND, kapalı kutu imajından sıyrılma ve dışa açılma stratejisinde yeni bir adım daha atarak Instagram'da hesap açtı. Teşkilat, genç yeteneklere ulaşabilmeyi hedefliyor.
In this picture taken on September 30, 2020 shows logos of social networking websites displayed on a mobile phone's screen in Istanbul. - Turkey on Thursday starts life under a new social media law that threatens to erase the local presence of Facebook and Twitter should they fail to take down contentious posts.The new legislation was pushed through by President Recep Tayyip Erdogan's ruling AKP party and follows the government's crackdown on opposition newspapers and television channels. (Photo by Ozan KOSE / AFP) (Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

Kremlin eylemlerin faturasını sosyal medyaya kesti 27.01.2021

Rusya’da muhalif siyasetçi Navalni’ye destek amaçlı düzenlenen gösterilere katılma çağrılarını silmeyen sosyal medya platformlarına para cezası verilecek. Putin, teknoloji devlerinin gücünden şikayetçi.
In this picture taken on September 30, 2020 shows logos of social networking websites displayed on a mobile phone's screen in Istanbul. - Turkey on Thursday starts life under a new social media law that threatens to erase the local presence of Facebook and Twitter should they fail to take down contentious posts.The new legislation was pushed through by President Recep Tayyip Erdogan's ruling AKP party and follows the government's crackdown on opposition newspapers and television channels. (Photo by Ozan KOSE / AFP) (Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

Sosyal medya şirketlerine reklam yasağının etkisi ne olacak? 12.01.2021

Türkiye’de temsilci bulundurmayan Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya ağ sağlayıcılarına reklam yasağı geliyor. Peki, bu yasak kullanıcıları ve reklamverenleri nasıl etkileyecek?
17.10.2019, USA, Washington: Facebook CEO Mark Zuckerberg spricht in der Georgetown University. Zuckerberg verteidigte während seiner Rede die Entscheidung des Online-Netzwerks, Politikern Werbeanzeigen mit irreführenden Inhalten zu erlauben. (zu dpa Zuckerberg verteidigt laschen Umgang mit Fakten in Politiker-Videos) Foto: Nick Wass/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Trump’ın Facebook ve Instagram hesapları kapalı kalacak 07.01.2021

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, devir-teslim törenine kadar en az iki hafta daha Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarındaki engellemenin devam edeceğini açıkladı.

ACHTUNG: SPERRFRIST 12. JUNI 01:01 UHR. - ARCHIV - 03.01.2018, Großbritannien, ---: ILLUSTRATION - Ein Blick auf ein Smartphone mit den verschiedenen Social Media Apps, wie Facebook, Instagram, YouTube und WhatsApp. Nachrichten über das Weltgeschehen erreichen junge Leser in Deutschland inzwischen häufiger über Instagram als über Facebook. Das geht aus dem Reuters Institute Digital News Report hervor, der am 12.06.2019 erscheint. (zu dpa Instagram bei jungen Leuten für Nachrichten wichtiger als Facebook) Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Sosyal medya şirketlerine 10 milyon TL ceza 04.11.2020

Türkiye’de görev yapması zorunlu kılınan temsilcilerini yasal süre içinde bildirmeyen sosyal medya platformları 10’ar milyon lira para cezasına çarptırıldı.

Hamburg, 14. Dezember 2012 - Wassertropfen auf der Facebook-App auf einem iPhone | Verwendung weltweit

Alman sosyal medya yasası Türkiye’ye örnek olur mu? 02.07.2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medyaya ilişkin eleştirileri sonrasında Türkiye’de yeni bir yasal düzenleme hazırlandığı bildirildi. Buna Almanya’daki kanun örnek gösteriliyor. Almanya’daki yasa referans olabilir mi?
Belgium allow small scale outside sport again in Ghent, Belgium on 17 May 2020. Skate parks and local sports grounds can reopen from Monday 18 May National Crisis Center is easing restrictions futher more, reopening of schools, museums and zoos will be allowed to admit small number of visitors. (Photo by Jonathan Raa/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Spor motivasyonu için Instagram 14.06.2020

Yapılan bir araştırmaya göre kullanıcıların beden algısı ve ruh sağlığında olumsuz etkilere sebep olduğu gerekçesiyle sık sık eleştirilen Instagram’ın, spor yapmak için kullanıcıları motive etmesi de mümkün.

Menschenschmuggel in die Türkei Screenshot Instagram, Thema: Menschenschmuggel in die Türkei © Instagram & DW Recherche

Göçmen kaçakçılığı sektör oldu: "Yüzde yüz garantili, risk yok" 15.01.2020

DW Türkçe, sosyal medya aracılığıyla müşteri bularak Türkiye ve Avrupa’ya göçmen kaçakçılığı yapanlarla konuştu. Kaçakçılar, "Polisler cebimizde, stressiz geçiş garanti ediyorum" diyor...

Rue Crémieux: Paris'in şirin sokağına Instagram istilası 31.12.2019

Paris'te 12'inci bölgede bulunan Rue Crémieux, Instagram meraklılarının kıskacında. Ancak sokak sakinleri kapılarının önünde gece gündüz fotoğraf çektiren turistlerden bıkmış. Özellikle hafta sonu Rue Crémieux'de normal bir yaşam mümkün değil. Eskiden kapı önüne masa koyup oturan bölge sakinleri şimdi neredeyse pencereden bakamıyor.
23.04.2019, Berlin: ILLUSTRATION - Das Logo des sozialen Mediums Twitter ist auf dem Display eines Smartphones zu sehen. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Twitter ve Facebook manipülasyon yapan binlerce hesabı kapattı 21.12.2019

Twitter ve Facebook, Suudi Arabistan hükümeti ve ABD Başkanı Donald Trump lehine propaganda amacıyla açılmış binlerce sahte hesabı kapattı. 88 bin Twitter hesabı, 600 Facebook ve Instagram hesabı kapatıldı.
People are silhouetted as they pose with mobile devices in front of a screen projected with a Facebook logo, in this file picture illustration taken in Zenica October 29, 2014. Facebook appeared to be down early Janaury 27, 2015, with the social media site saying it is working on fixing the issue. Sorry, something went wrong. We're working on it and we'll get it fixed as soon as we can, Facebook said on its website. REUTERS/Dado Ruvic/Files (BOSNIA AND HERZEGOVINA - Tags: SCIENCE TECHNOLOGY BUSINESS TELECOMS)

Facebook dış kaynaklı birçok Instagram hesabını kapattı 21.10.2019

Facebook, 2020 ABD başkanlık seçimlerine ilişkin kamuoyu oluşturmaya çalışan Rusya kaynaklı çok sayıda sosyal medya hesabını kapattı. Şirket, hesapların Kremlin’le ilintili olduğunu söyledi.
01.10.2019, Irak, Bagdad: Irakische Sicherheitskräfte blockieren während einer Demonstration gegen Korruption in der Regierung und politischen Stillstand auf dem Tahrir-Platz eine Straße. Im Irak herrscht in der Bevölkerung unter anderem wegen der schlechten Infrastruktur und Arbeitslosigkeit großer Frust. Foto: Ameer Al Mohammedaw/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Irak'ta sosyal medyaya erişim engeli 02.10.2019

Hükümet karşıtı gösterilerin düzenlendiği Irak'taki birçok bölgede internete erişim sorunu yaşanıyor. Ülkede Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya siteleri ve WhatsApp'a da girilemiyor.
Daha fazlasını göster