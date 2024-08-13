Instagram Erbaş'ın paylaşımlarını sildi

Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Instagram paylaşımlarının silindiği belirtildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan'ın bir diğer sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre Erbaş'ın iki ayrı tarihte yapılmış, Filistin meselesi üzerinden İsrail'i hedef alan paylaşımları silindi. Instagram'ın erişime yeniden açılmasının ardından "yeni bir skandal uygulamaya imza attığını" belirten Orhan, "Skandalın en ilginç tarafı 3 ay önce yapılan uluslararası 'Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesinde' sayın başkanımız tarafından kamuoyuna duyurulan Filistin'deki katliamı kınayan sonuç bildirisinden yapılan paylaşımın silinmiş olması. Yine daha yakın zamanda Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde yapılan uluslararası toplantıda İsrail terörünü eleştiren konuşmasını içeren paylaşım da dün silindi" diye yazdı. Kaldırılan iki paylaşımda da "siyonist" kelimesinin geçtiğini belirten Orhan, "İnstagramda siyonist demek yasak sanırım. Ama katil İsrail’i her şekilde savunmak serbest" ifadelerini kullandı.

Akdeniz: Hani anlaşmıştık?

İfade Özgürlüğü Derneği kurucularından internet hukuku uzmanı Yaman Akdeniz de Instagram'da İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Hamas'ın İsrail tarafından öldürülen siyasi büro başkanı İsmail Haniye'ye yönelik taziye mesajının görselini paylaştığı için sansürlendiğini açıkladı. Hani "anlaşmıştık?" diyen Akdeniz, Instagram Cuma günü açıldıktan sonra Altun'un paylaştığı "Şehit İsmail Haniye taziye mesajı"na platformun izin verdiğine ve "Tehlikeli Örgütler ve Kişiler Politikasına" aykırı da olsa "haber değeri" olduğunu değerlendirdiğine dikkat çekti. Kendisinin de aynı paylaşımın görselini paylaştığını belirten Akdeniz bu sabah paylaşımın Meta ve Instagram'ın "Tehlikeli Örgütler ve Kişiler Politikasına" aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırıldığını duyurdu. İtiraz mekanizması üzerinden Instagram'dan kararı tekrar değerlendirmelerini talep ettiğini ifade eden Akdeniz, "Eğer bu otomatik itiraz sürecinden de sonuç alamazsam, o zaman konuyu Meta'dan bağımsız kurulan Gözetim Kurulu'na (Oversight Board) götüreceğim. Sonuçta Altun'un paylaşımının haber değeri varsa, benim paylaşımım da farklı değil" diye yazdı. "Tehlikeli Örgütler ve Kişiler Politikasına" aykırı bir durumun söz konusu olmadığının altını çizen Akdeniz, "Paylaşımda şiddet çağrısı veya terör desteği veya propagandası yok. Platformların da bu tip paylaşımlara tahammül etmesi beklenir" dedi.

"Bu yanlış uygulama ile ilgili hukuk yoluna da başvurulabilir. Fakat, itiraz ve Gözetim Kurulu üzerinden ilerlemek daha mantıklı. Bunun sonucu da asla Instagram'ın topyekün sansürlenmesi de olmamalı. Devletin BTK Başkanı eli ile yaptığının tekrarlanmasını asla istemem" ifadelerini kullanan Akdeniz, hükümetin Instagramla "anlaşıldığına" yönelik açıklamasını da eleştirdi. Akdeniz, "Bir diğer taraftan 'hani anlaşmıştık?' Hani hesaplarımız güvence altına alınmıştı? Ulaştırma Bakanı öyle demedi mi? Instagram susmaya devam ederken, tek taraflı anlaşma mı olur?" diye yazdı. Siber hukuk uzmanı "biz aslında anlaşmadık. Değişen bir şey de yok" diyerek "Instagram'ın sansürlenmesinin gerçek nedeni nedir?" sorusunu ortaya attı.

Akdeniz ve Anayasa hukukçusu Kerem Altıparmak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Instagram'a Türkiye'den erişim engeli getiren kararının iptali için Ankara 13'üncü İdare Mahkemesi'nde dava açmıştı. Dosyanın itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) gönderilmesini talep eden Akdeniz ve Altıparmak, iptal davasının dilekçesinde "Instagram'ın Türkiye'deki 48 milyondan fazla kullanıcıya hitap ettiği ve bu engellemenin büyük bir kullanıcı kitlesinin ifade özgürlüğü ve haber alma hakkını ihlal ettiğini" vurgulamıştı.

Bakan "talepler karşılanacak" demişti

Instagram'a 2 Ağustos Cuma günü BTK kararıyla erişim engeli getirilmişti. BTK, kararın gerekçesini açıklamazken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı erişim engelini "Instagram'ın katalog suçlarla ilgili gerekleri yerine getirmemesi" ile gerekçelendirilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da erişim engelinin Türkiye'nin "haklı talepleri" karşılandığı takdirde kaldırılacağı mesajını vermişti. Erdoğan, "Gelinen noktada, sosyal medya şirketlerinin çıkarlarına dokunan her hususta mafya gibi davrandıklarına bizzat şahit oluyoruz. Filistinli şehitlerin fotoğraflarına bile tahammül edemeyip anında yasaklayan, bunu da özgürlük olarak pazarlayan bir dijital faşizmle karşı karşıyayız" demişti.

10 Ağustos'ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X hesabından META şirketi ile Instagram'a erişim engelinin kaldırılması konusunda yürütülen görüşmelerin olumlu sonuç verdiğini açıklamıştı. Bakan, açıklamasında "Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik. Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız" ifadelerini kullanmıştı.

DW/SÖ,EC

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