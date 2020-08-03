 İnsanlar koronayı kedi ve köpeklere bulaştırıyor | YAŞAM | DW | 03.08.2020

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YAŞAM

İnsanlar koronayı kedi ve köpeklere bulaştırıyor

İtalya'da yürütülen bir çalışma, koronavirüsün insanlardan kedi ve köpeklere bulaşabileceğini gösterdi.

Arşiv: Tayland'da maske takan köpek

Arşiv: Tayland'da maske takan köpek

İtalyan bilim insanlarının yürüttüğü bir araştırmaya göre, insanlar SARS-CoV-2 virüsünü kedi ve köpeklere bulaştırabiliyor. Çalışmada koronavirüs vakalarının çok fazla görüldüğü Lombardiya bölgesinde evlerde yaşayan 540 köpek ve 277 kediye test yapıldı. Köpeklerin ortalama yüzde 3.4'ünde kedilerin ise yüzde 3.9'unda virüsün vücuda girmiş olduğunu kanıtlayan antikorlara rastlandı. 

Testler bu yıl Mart ile Mayıs ayları arasında uygulandı. Almanya Hayvan Sağlığı Enstitüsü başkanı Thomas Mettenleiter, ulaşılan bu sonucun daha önce bilineni bir kez daha doğruladığını ve SARS-CoV-2 virüsünün hayvanlarla insanlar arasında bulaşıclığının olduğunun kanıtlandığını belirtti.

"Virüsün yayılmasında kedi ve köpeklerin rolü büyük"

Mettenleiter, bu çalışmanın Hayvan Sağlığı Araştırma Merkezi olan Friedrich Loeffler Enstitüsü (FLI)'nün Covid-19’un yayılmasında kedi ve köpeklerin büyük rolü olduğu varsayımını haklı çıkardığını ifade etti. FLI'ye göre domuz, tavuk ve diğer çifttlik hayvanlarının SARS-CoV-2 virüsünü bulaştırabileceğine dair bir kanıt yok. Enstitü, bu konuda daha fazla bilgi sahibi olabilmek için farklı hayvan türleri üzerinde deney yapmaya devam ediyor.

Sağlıklı insanların evil hayvanlarıyla aralarına mesafe koymalarına gerek olmadığını ancak Covid-19 hastalığını geçiren kişilerin evcil hayvanlarıyla etkileşimlerini kısıtlamaları gerektiğini söyleyen Mettenleiter, henüz bir ölüm vakasına rastlanmamasına rağmen hayvanların da koronavirüsten ölebileceğine dikkat çekti.

DPA/ AI, HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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