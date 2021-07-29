İnsanlık Dünya'nın yıllık kaynaklarını bugün tüketti

Bağımsız düşünce kuruluşu Global Footprint Network'ün (Küresel Ayakizi Ağı) hesaplamalarına göre insanlık bugün itibarı ile dünyanın kendisine yıllık olarak sunduğu sürdürülebilir kaynağı tüketti.

ABD, Belçika ve İsviçre merkezli sivil toplum kuruluşu, her yıl insanlığın yılın hangi tarihinde dünyanın yıllık sürdürülebilir kaynaklarını tükettiğini hesaplıyor. Korona pandemisi nedeniyle "hedefi aşma tarihinin" geçen yıla göre bu yıl üç hafta erken olduğu açıklandı. 2019 yılında ise dünyanın kalıcı bir biçimde faydalanılabilir kaynaklarını insanlık 26 Temmuz'da tüketmişti.

"Çarpıp sıçrama efektini yaşıyoruz"

Alman çevre örgütü Germanwatch Sözcüsü Steffen Vogel "Şu anda endişe edilen çarpıp sıçrama efektini yaşıyoruz; sera gazlarının salımında pandemi öncesindeki tepe noktaya hızlıca yeniden ulaştık" dedi. Vogel "Pandeminin sürmesine karşın kaynakların tüketiminin 2019 seviyesine ulaşmış olması şunu gösteriyor: İklim ve kaynak politikasında acilen bir rota değişikliğine gitmeye hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var" diye konuştu. Alman çevreci, Covid-19 konjonktür programının acilen sürdürülebilir ekonomi biçimlerine göre düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Global Footprint Network'ün hesaplamalarına göre kaynakların aşırı tüketiminin başlıca göstergesi karbondioksit salımlarının güçlü bir biçimde yeniden artması. Kuruluş 2020'ye göre bu artışın oranını yüzde 6,6 olarak hesaplıyor. Buna karşılık ormanların biyokapasitesi bir önceki yıla göre yüzde 0,5 oranında düşmüş durumda. Bu gelişmede Amazon yağmur ormanlarındaki tıraşlama faaliyetleri başlıca etken.

Amazonlar

Germanwatch öncelikle tüm vatandaşlardan davranış değişikliğine gitmelerini istiyor. Buna göre herkesten mobilite, beslenme, enerji, maliye ve kaynak kullanımında yeni bir standart belirlemesi isteniyor. Ancak bunun yeterli olmayacağına da dikkat çekiliyor. Germanwatch eğitim rapörtörü Marie Heitfeld "Gerekli değişikliklere yeterince hızlı bir biçimde varabilmek için başka çerçeve koşullarına da ihtiyaç var. Sürdürülebilir ve sosyal sorumluluk sahibi davranışlar bireyler için daha basit, makul ve ucuz olmalı" diyor.

Germanwatch Avrupa Birliği iklim politikaları raportörü Audrey Mathieu de "Gezegenin sınırlarını sürekli olarak zorlamayı sona erdirmek için, birçok düzlemde yakın uluslararası işbirliğine ihtiyaç var. Örneğin Alman hükümeti Avrupalı ortaklarıyla Avrupa Yeşil Sözleşmesi'nin hayata geçirilmesini hızlandırmalı" fikrini savunuyor.

Çevrecilerin yaptığı tahminlere göre Almanya kendi yıllık kaynaklarını 5 Mayıs tarihinde tüketmiş oldu. Dünya nüfusu bir yıl içinde 1,75 gezegenin sunabileceği kadar tüketim yapıyor. Herkesin Almanya gibi tüketmesi halinde ise üç Dünya'ya ihtiyaç olacağı belirtiliyor. Herkesin ABD gibi harcaması halinde ise beş Dünya'nın ancak bunu karşılayabileceği belirtiliyor.

KNA, dpa / EC,BK

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