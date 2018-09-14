 İnsani gelişmişliğin en yüksek olduğu ülke Norveç | YAŞAM | DW | 14.09.2018

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YAŞAM

İnsani gelişmişliğin en yüksek olduğu ülke Norveç

BM'nin 2018 İnsani Gelişme Endeksi'ne göre İskandinav ülkesi Norveç, insanların en iyi yaşam koşullarına sahip olduğu ülke. Almanya endeksin beşinci sırasında yer alırken, Türkiye 64’üncü sırada yer alıyor.

Norwegen | Aussicht vom Reinebringen Reinebriggen auf Reine und den Reinefjord mit Bergen bei Mitternachtsso (imago/imagebroker/D. Kreher)

Nefes kesen doğası, iyi iş ve eğitim imkânları ve sosyal devlet olanakları ile İskandinav ülkesi Norveç, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hazırlanan İnsani Gelişme Endeksi'nde bu yıl da zirvede yer aldı. Endekse göre, Norveç'i İsviçre izliyor. İsviçre'yi ise Avustralya, İrlanda ve Almanya takip ediyor. Türkiye, İnsani Gelişme Endeksi'nin 64'üncü sırasında yer alıyor. 189 ülkenin yer aldığı endeksin son sırasında ise Afrika ülkesi Nijer bulunuyor.

Bugün yayınlanan endeksle ilgili açıklama yapan UNDP İcra Direktörü Achim Steiner, küresel çapta yaşam kalitesinde süreklilik gösteren bir artış tespit ettiklerini söyledi. Steiner, bugün "yüksek insani gelişmişlik" kategorisinde 59 ülke ve bölgenin yer aldığını, sekiz yıl öncesinde ise bu sayının 46 olduğunu belirtti.

Öte yandan Steiner, dünya üzerinde hala birçok ülkede insanların fırsat eşitsizliğinden muzdarip olduğuna dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın İnsani Gelişme Endeksi birçok insani gelişmişlik göstergesi baz alınarak hesaplanıyor. Beklenen yaşam süresi, eğitim seviyesi ve kişi başına düşen gelir gibi göstergeler endeksin hesaplanmasında kullanılıyor. Endeks, UNDP tarafından hazırlanan yıllık insani gelişmişlik raporunun da bir parçasını oluşturuyor.

epd,DW/BÖ,DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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Okullaşmadan yaşam süresine, kişi başı gelirden toplumsal cinsiyet eşitliğine birçok faktörün dikkate alındığı 2011 İnsani Gelişme Raporu açıklandı. Endeksin ilk sırasında Norveç, en altta ise Kongo yer alıyor. (03.11.2011)  

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