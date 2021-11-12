TİHV: İhlaller kurala dönüştü, işkence sorunu derinleşiyor

Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na göre son beş yılda ifade ve medya özgürlüğünü kullanmak isteyen 2 bin 801 kişi tutuklandı. 2015'ten bu yana ise 4 bin 543 kişi işkence ve kötü muameleden dolayı vakıfa başvurdu.