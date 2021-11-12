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İnsan

İnsan, canlı türü.

Primatlar takımının büyük insansı maymunlar familyasının Homo cinsinde bulunan tek türdür. Anatomik olarak 200 bin yıl önce Afrika'da ortaya çıkmış ve modern davranışlarına 50 bin yıl önce kavuşmuştur. DW Türkçe'nin insan ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Heiko Maas (SPD), Außenminister, sitzt in einem Konferenzraum im Deutschen Haus, der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen (UN), und nimmt an einer virtuellen G20-Außenministerkonferenz zum Thema Afghanistan teil. In dieser Woche findet die 76. Generaldebatte der UN-Vollversammlung statt. Etwa 80 Staats- und Regierungschefs nehmen daran teil.

Maas: İnsan kaçakçılığına yardımcı olan havayolu şirketleri yaptırıma maruz kalabilir 12.11.2021

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, AB'nin Belarus'a gelecek hafta yeni yaptırımlar uygulayacağını söyledi. Maas Belarus'a sığınmacıları taşıyan havayolu şirketlerinin de yaptırımlara maruz kalabileceğini vurguladı.

VAN, TURKEY - JULY 30: Turkish Police Special Operation Teams guard the Iranian border to prevent illegal crossings in Turkey's eastern Van province on July 30, 2021. 35 Special Operation Teams are dispatched on the Van-Iran border for patrolling, observing and ambush activities. Van has 295 kilometers borderline with neighbouring countries. Constructions and diggings for 64 km long wall, 4 meter deep, 4 meter wide and 110 km long ditch, and 76 mono blocks and observation towers continue. Ozkan Bilgin / Anadolu Agency

Türkiye’de göçmen kaçakçılığı sektörü neden büyüyor? 11.11.2021

Belarus-Polonya sınırındaki göçmen kriziyle birlikte Türkiye’nin göçmen kaçakçılığındaki rolü sorgulanıyor. Uzmanlara göre kaçakçılık uluslararası sektöre dönüştü ve Türkiye'de insan kaçakçılığının cezası ağır değil.

Migrants wait outside the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) negotiation office in Tripoli, Libya, October 10, 2021REUTERS/Nada Harib

BM: 84 milyondan fazla insan yerinden edildi 11.11.2021

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) raporuna göre dünyada yerinden edilen insanların sayısı 84 milyonu aştı.
GRODNO REGION, BELARUS - NOVEMBER 10, 2021: Migrants are seen at a tent camp on the Belarusian-Polish border. According to the Polish Border Guard, several thousand migrants have been approaching the Polish border since November 8, 2021. Since the start of 2021, over 30 thousand migrants have attempted to cross the Belarusian-Polish border. Poland has declared a state of emergency in the regions bordering Belarus. Belarus State Border Committee/TASS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS117662

AB'nin gizli belgesinde Belarus ayrıntıları 11.11.2021

AB'de Belarus kaynaklı sığınmacı gerilimi sürerken AB Komisyonu'nun gizli belgesinde insan kaçakçılığının işleyişi ile ilgili ayrıntılara yer verildi. Belgede Belavia-THY iş birliğine de değiniliyor.
FILE PHOTO: Iraqi migrants talk to NGO Grupa Granica's representatives as they are surrounded by border guards and police officers after they crossed the Belarusian-Polish border during the ongoing migrant crisis, in Hajnowka, Poland October 14, 2021. REUTERS/Kacper Pempel/File Photo

Irak’tan Belarus’a: Sığınmacılar Avrupa’ya nasıl geliyor? 09.11.2021

Tehlikeler ve risklerle dolu olsa da çok sayıda sığınmacı kaderlerini yerel insan kaçakçılığı şebekelerinin eline bırakıp yola düşüyor. Irak'tan Avrupa Birliği'ne Belarus üzerinden nasıl geliniyor?

Çıplak arama vakası ilk kez yargı karşısında 09.11.2021

Türkiye'de bir "çıplak arama vakası" ilk kez mahkeme gündemine geldi. Gezi eylemleri sonrasında Taksim Dayanışması üyelerine yönelik gözaltılarda çıplak arama yaptığı iddia edilen polisler yargılanmaya başladı. 
ARCHIV - Ein kleiner Junge greift am 08.05.2007 in eine Metallschüssel in einem Flüchtlingsdorf in der Nähe von Gulu in Uganda. Am 16.10. ist Welternährungstag. Weltweit leiden 923 Millionen Menschen Hunger. 25 000 Menschen, davon 13 000 Kinder, sterben täglich an den Folgen ihrer Unterernährung. Der Welternährungstag soll an die Aufgabe aller Staaten erinnern, den Hunger zu bekämpfen. Der Tag wurde 1979 von der UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO) initiiert, um «Nahrung für alle» zu schaffen. In diesem Jahr stehen vor allem die Auswirkungen von Klimawandel und Biosprit-Produktion auf die Lebensmittelherstellung im Mittelpunkt. Insgesamt nehmen 150 Staaten an weltweit geplanten Aktionen teil. Foto: Frank May +++(c) dpa - Bildfunk+++

BM raporu: 45 milyon insan açlık tehdidi altında 08.11.2021

Dünyada 45 milyon insan açlık tehdidi altında yaşıyor. 7 milyar dolar bağış toplanırsa bu insanlara bir yıl boyunca yemek sağlanabilecek.

ARCHIV - Beamte der Bundespolizei führen am Flughafen Frankfurt am Main bei Reisenden, die gerade ihr Flugzeug über die Gangway verlasen haben, eine Dokumentensichtung durch (Archivfoto vom 19.08.2010). Ihre Kunden: Ausländer in Not, sogar Kinder waren dabei. Als Schleuser sollen sechs Männer versucht haben, diese Menschen illegal über die deutsche Grenze zu bringen. Nun steht die Bande vor Gericht. Aber nur die kleineren Fische brechen beim Prozess ihr Schweigen. Foto: Marius Becker dpa/lhe (zu lhe-BLICKPUNKT vom 27.07.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Gri pasaportlar davasında davetçi Ersin K.'ya 900 euro ceza 05.11.2021

Hizmet pasaportuyla Almanya’ya insan kaçırılmasıyla bağlantılı Hannover’de görülen ilk davada karar çıktı. Gri pasaportların çıkarılmasına temel teşkil eden davetiyeleri gönderen Ersin K.’ya 900 euro para cezası verildi.

DW Haber - 04.11.2021 04.11.2021

DW Haber'de bugün: Yapılan her zam alışveriş sepetini küçültüyor; HDP'li vekiller 5 yıldır tutuklu: "Kürt siyasi eliti tüm unsurlarıyla cezalandırıldı"; Açık görüş yasağı devam ediyor: Normalleşme cezaevlerini teğet geçti; Gri pasaportla insan kaçakçılığı davası başlıyor
Selahattin Demirtaş, der ehemalige Ko-Chef der prokurdischen HDP in der Türkei, zu sehen, der seit 2016 inhaftiert ist. Die Fotos wurden uns von der HDP zur Verfügung gestellt.

Demirtaş'tan yeni Alman hükümetine çağrı 04.11.2021

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Alman haber ajansı dpa'ya verdiği mülakatta "Yeni Alman hükümetinin Avrupa değerlerine ve insan haklarına daha bağlı bir politika izlemesini umuyorum" dedi.
ARCHIV - Beamte der Bundespolizei führen am Flughafen Frankfurt am Main bei Reisenden, die gerade ihr Flugzeug über die Gangway verlasen haben, eine Dokumentensichtung durch (Archivfoto vom 19.08.2010). Ihre Kunden: Ausländer in Not, sogar Kinder waren dabei. Als Schleuser sollen sechs Männer versucht haben, diese Menschen illegal über die deutsche Grenze zu bringen. Nun steht die Bande vor Gericht. Aber nur die kleineren Fische brechen beim Prozess ihr Schweigen. Foto: Marius Becker dpa/lhe (zu lhe-BLICKPUNKT vom 27.07.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Gri pasaportla Almanya'ya insan kaçakçılığı davası başlıyor 04.11.2021

Gri pasaportlarla Almanya'ya insan kaçakçılığı yapıldığı iddialarıyla ilgili Almanya'daki ilk dava başlıyor. Pasaportların çıkarılmasını sağlayan sahte davetiyeleri yollayan Ersin K. Hannover'de hakim karşısına çıkacak.
Ethiopian police march during a parade to display new police uniforms and instruct them to maintain impartiality and respect the law during the upcoming election, in Meskel Square in downtown Addis Ababa, Ethiopia Saturday, June 19, 2021. The country is due to vote in a general election on Monday, June, 21, 2021, the centerpiece of a reform drive by Prime Minister Abiy Ahmed. (AP Photo/Ben Curtis)

BM'den Etiyopya'da insan hakları ihlalleri raporu 03.11.2021

BM ve Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu'nun araştırmalarına göre Etiyopya'nın kuzeyinde ordu ve Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasındaki çatışmalarda cinayet ve işkence gibi ağır insan hakları ihlalleri yaşandı.

Osman Kavala, prominenter Angeklagter in Istanbul - In Istanbul entschied das Gericht, Osman Kavalas Verhaftung fortzusetzen. Copyright: ANKA

Kavala: AB Türkiye ile diyaloğu sürdürmeli 02.11.2021

Dört yıldır cezaevinde olan iş insanı Osman Kavala, "Eğer AİHM kararlarına uyulmamasının hükümete maliyeti tutukluluğumun sağlayacağı yararlardan daha büyük olursa seçimlerden önce serbest kalabilirim" dedi.

ROME, ITALY - OCTOBER 31: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President Recep Tayyip Erdogan (L) meets U.S President, Joe Biden (R) on the sidelines of the G20 Leaders' Summit in Rome, Italy on October 31, 2021. Turkish Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Handout / Anadolu Agency

Biden-Erdoğan görüşmesinde "insan hakları" vurgusu 01.11.2021

Roma’daki Erdoğan-Biden görüşmesinden S-400 gibi kronik sorunlara çözüm çıkmadı. Diplomatik gözlemcilere göre Biden yönetimi Ankara ile ilişkilerde insan hakkı ihlallerine odaklanacak.
Exklusives Fotoshooting mit dem türkischstämmigen deutschen Schriftsteller Dogan Akhanli im Hof der Alten Feuerwache. Köln, 09.05.2018 | Verwendung weltweit

Yazar Doğan Akhanlı hayatını kaybetti 31.10.2021

Almanya'da yaşayan yazar Doğan Akhanlı Berlin'de 64 yaşında hayatını kaybetti. Hatırlama kültürü ve insan hakları konularında da çalışan edebiyatçı, çok sayıda ödüle layık görülmüştü.

A Turkish soldier stands guard outside the Silivri prison complex where German-Turkish journalist Deniz Yucel released near Istanbul, Turkey, February 16, 2018. REUTERS/Osman Orsal

TİHV: İhlaller kurala dönüştü, işkence sorunu derinleşiyor 27.10.2021

Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na göre son beş yılda ifade ve medya özgürlüğünü kullanmak isteyen 2 bin 801 kişi tutuklandı. 2015'ten bu yana ise 4 bin 543 kişi işkence ve kötü muameleden dolayı vakıfa başvurdu.
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