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İnsan, canlı türü.
Primatlar takımının büyük insansı maymunlar familyasının Homo cinsinde bulunan tek türdür. Anatomik olarak 200 bin yıl önce Afrika'da ortaya çıkmış ve modern davranışlarına 50 bin yıl önce kavuşmuştur. DW Türkçe'nin insan ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, AB'nin Belarus'a gelecek hafta yeni yaptırımlar uygulayacağını söyledi. Maas Belarus'a sığınmacıları taşıyan havayolu şirketlerinin de yaptırımlara maruz kalabileceğini vurguladı.
DW Haber'de bugün: Yapılan her zam alışveriş sepetini küçültüyor; HDP'li vekiller 5 yıldır tutuklu: "Kürt siyasi eliti tüm unsurlarıyla cezalandırıldı"; Açık görüş yasağı devam ediyor: Normalleşme cezaevlerini teğet geçti; Gri pasaportla insan kaçakçılığı davası başlıyor