 İngiltere′den Türkiye′ye giden 15 kişide mutasyonlu virüs | TÜRKİYE | DW | 02.01.2021

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TÜRKİYE

İngiltere'den Türkiye'ye giden 15 kişide mutasyonlu virüs

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere’den Türkiye’ye gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildiğini açıkladı. İngiltere’den girişler geçici olarak tamamen durduruldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu virüsün görüldüğü ülkelerin sayısı artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı yazılı açıklamada, yapılan incelemeler sonrasında İngiltere'den Türkiye'ye giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüsün görüldüğünü belirtti. Bakan yaptığı açıklamada, bu kişilerin tarama başladığından beri izolasyon altında olduğunu kaydederek, "Yurt çapında yapılan düzenli taramalarda mutasyonlu virüs İngiltere'den giriş yapan kişiler dışında tespit edilmemiştir. İngiltere'den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur" ifadesini kullandı.

Mutasyonla ilgili daha önce gerekli önlemlerin alındığını belirten Koca, "Bilindiği üzere İngiltere tarafından duyurulan virüsteki mutasyon ile ilgili olarak tedbirler alınmış ve bu ülkeden yurda girişler askıya alınmıştı. Ayrıca son dönemde İngiltere'den ülkemize girmiş kişilerin tamamı da geriye dönük tarama altına alınmıştı. Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımızın da yurdun çeşitli bölgelerinden düzenli taramalar yaptığını da bildirmiştik" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı verilere göre Türkiye'de 24 saat içinde 212 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, 12 bin 203 yeni vaka tespit edildi. Türkiye'de koronavirüs ve buna bağlı olarak yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 21 bin 93. İyileşenlerin toplam sayısı ise 2 milyon 114 bin 760.

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Türkiye'nin aşı kampanyası hazırlıkları

DHA, DW / HT,BW

©Deutsche Welle Türkçe

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