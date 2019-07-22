 İngiltere’den İran’ı kızdıracak misyon girişimi | DÜNYA | DW | 22.07.2019

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DÜNYA

İngiltere’den İran’ı kızdıracak misyon girişimi

İngiltere, Hürmüz Boğazı’nda deniz taşımacılığı güvenliğini sağlaması amacıyla Avrupa liderliğinde bir misyon oluşturulması için girişim başlattı. İran cuma günü İngiltere bandıralı bir petrol tankerini alıkoymuştu.

İran cuma günü Hürmüz Boğazı’nda “Stena Impero” adlı, İngiltere bandıralı petrol tankerini alıkoymuştu.

İran cuma günü Hürmüz Boğazı’nda “Stena Impero” adlı, İngiltere bandıralı petrol tankerini alıkoymuştu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İran’ın İngiliz bandıralı petrol tankerine el koyduğu Hürmüz Boğazı’nda geçiş güvenliğini sağlayacak deniz koruma misyonu için girişim başlattıklarını açıkladı.

İran’ın İngiliz bandıralı petrol tankerini alıkoyması üzerine yaşanan gelişmeler ve atılacak adımlar konusunda Avam Kamarası’nı bilgilendiren Hunt, İran’ı “devlet korsanlığı eylemine girişmekle” suçladı.

Bunun karşısında “sert uluslararası kararlılık” sergileneceğini söyleyen Hunt, Avrupalı ortaklarıyla Hürmüz Boğazı’ndaki deniz taşımacılığını güvence altına almak istediklerini kaydetti.

İngiliz Bakan, “Bu önemli bölgeden güvenli geçişleri sağlayabilmek için Avrupa liderliğinde bir koruma misyonu oluşturmak istiyoruz” dedi.

London, Jeremy Hunt spricht im Parlament NEU

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt

“Görüşmeler sürüyor”

Hunt, boğazın güvenli geçişlere açık tutulmasında İngiltere’nin Avrupalı müttefiklerinin kilit rol üstleneceklerini aktarırken, son 48 saatte belirli ülkelerle yapıcı görüşmeler yürütüldüğünü, bu hafta içinde ABD’nin yaptığı son öneriler ile bu girişimin nasıl uyumlaştırılabileceğini ele alacaklarını aktardı. İngiliz bakan bu misyona hangi ülkelerin destek vereceğini ise açıklamadı.

Bununla birlikte Hunt, hedeflenen Avrupa misyonunun, İran ile nükleer anlaşmadan çekilen ABD’nin Tahran yönetimi üzerinde uyguladığı yoğun baskı politikasının bir parçası olmadığını da sözlerine ekledi. ABD Başkanı Donald Trump geçen yıl İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmiş, İngiltere, Almanya ve Fransa ile birlikte hareket ederek anlaşmadan çekilmeyeceğini duyurmuştu.

Mürettebatın görüntüleri yayınlandı

Bu arada İran bugün alıkoyduğu İngiltere bandıralı geminin mürettebatının görüntülerini yayınladı. Videoda kırmızı bir üniforma giydikleri görülen mürettebata İranlı bir yetkilinin “sergiledikleri işbirliğinden dolayı” teşekkür ettiği duyuluyor.

Gemi mürettebatı arasında İngiliz vatandaşı bulunmadığı açıklandı.

İngiltere ordusuna bağlı kuvvetler, ay başında Cebelitarık Boğazı’nda, Suriye'ye yasadışı ham petrol taşıdığı gerekçesiyle bir İran tankerine el koymuş, bunun üzerine İran da cuma günü Hürmüz Boğazı’nda “Stena Impero” adlı, İngiltere bandıralı petrol tankerini alıkoymuştu.

İran’dan çağrı

Tahran yönetimi, Cebelitarık’ta İran gemisinin alıkonulmasında İngiliz Kraliyet Donanması’nın oynadığı rol nedeniyle, Hürmüz Boğazı’nda İngiliz bandıralı geminin alıkonulmasını “meşru bir karşılık” olarak gördüklerini açıkladı.

İran hükümet sözcüsü Ali Rebii bugün bir açıklama yaparak, “Cebelitarık’ta yasadışı olarak gemi alıkoyarsanız… hoşgörü göstermeyi çok da gerekli görmeyiz” dedi.

Sözcü, "Bazı ülkeler derhal İngiliz tankerinin bırakılmasını istiyor. Biz bu ülkelerden aynı çağrıyı önce İngiltere’ye yapmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

Küresel petrol sevkiyatının beşte biri, İngiltere bandıralı geminin alıkonulduğu, kuzey kıyısında İran’ın, güney kıyısında ise Umman’ın bulunduğu Hürmüz Boğazı’ndan yapılıyor.

AFP / DA,AÜ

©Deutsche Welle Türkçe

 

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